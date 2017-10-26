Из-за нехватки масла во Франции дорожают круассаны

Нежные круассаны, которые так любят во Франции, всё больше дорожают. Причина в дефиците и, соответственно, подорожании сливочного масла в стране. А ведь круассаны на четверть состоят из этого продукта.

В этой парижской пекарне выпечка пока не подорожала. Однако владелец говорит: возможно, к Рождеству цены всё же придётся поднять.

[Самир Кичоу, владелец пекарни]:

«Приближаются праздники, начинаются предрождественские хлопоты. Для рождественских пирогов нужно много масла. Если цены не снизятся, мы тоже будем вынуждены их повысить».

Но дорожающие круассаны – это ещё полбеды. Полки супермаркетов, где должно лежать масло, опустели. Остались лишь ценники и объявления, оставленные администрацией магазина.

Дефицит масла возник по разным причинам. Из-за низких оптовых цен на молоко многие фермы закрылись. Оставшиеся едва выживают – нужно отдавать кредиты. Покупать молодых коров не на что. В результате объёмы производства молока снижаются.

При этом спрос на молоко и сливочное масло в мире растёт. Раньше масло считалось вредным продуктом, из-за которого в крови повышается уровень холестерина. Однако несколько лет назад учёные заявили, что ошибались.

Между тем, глава французской Федерации молочной промышленности говорит: дефицита на самом деле нет. Просто нужно, чтобы крупные компании покупали у фермеров молоко по разумным, а не заниженным ценам.

[Доминик Шарж, глава Федерации молочной промышленности]:

«Они должны платить справедливо, чтобы производители молока и масла могли достойно зарабатывать».

Министр сельского хозяйства Франции также призвал производителей и покупателей согласовать цены, чтобы поставки молочной продукции в стране не сокращались.

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