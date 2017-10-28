Охотники за приведениями в ЮАР получают реальные вызовы

Южноафриканские охотники за приведениями выходят на задание. Для связи с потусторонним миром они экипировались по последнему слову техники. Например, используют специальное устройство, которое называется «Коробка духов». Она настраивается на радиочастоты. Охотники уверены: предполагаемый голос привидения можно уловить на фоне шума.

[Джейд Роуз, охотник за привидениями]:

«Сколько нас в этой комнате? Скажи мне число». [Марк Лейтао, охотник за привидениями]:

«Семь». [Джейд Роуз, охотник за привидениями]:

«Если слышно голос поверх FM-каналов, мы понимаем, что это не радиостанция. Иногда мы выбираем неправильную частоту, слышим музыку на заднем фоне или что-то ещё. Но когда на нескольких частотах слышно одно слово, то это никак не радиоволна».

Эта команда работает в Кейптауне. И не шутки ради. Говорит, что поступают реальные вызовы.

Сейчас охотники за приведениями исследуют мастерскую по ремонту поездов в пригороде города Бракенфелл. Её сотрудники столкнулись с рядом необычных инцидентов.

[Питер Гоус, сотрудник мастерской]:

«Иногда наши парни видят, как кто-то пробегает через вагон, но затем исчезает. Такое часто случается. Ребята, которые допоздна работают, могут увидеть, что кто-то стоит рядом. Видят две ноги, а поднимают голову – уже никого. Один из наших начальников пришёл рано на работу, вдруг услышал шаги. Ясные звуки шагов. А когда посмотрел, никого не было. Однажды я стоял за прилавком почувствовал, как кто-то потянул меня за куртку, даже ткань шелестела. Но когда повернулся, никого не было».

На вооружении охотников десятки инструментов. Некоторые лично разработал глава экстравагантного агентства. Во время исследования ремонтной станции удалось зафиксировать резкое снижение температуры в комнате на четыре градуса.

[Марк Лейтао, охотник за привидениями]:

«Нам нужно так много оборудования, потому что мы измеряем температуру окружающей среды и её колебания. Если что-то появится рядом, изменится и среда вокруг. У нас множество датчиков, детекторов электромагнитных полей, лазерных сетей, которые способны показать движение объектов на камере. У нас есть всё: от барометров до простых звукозаписывающих устройств».

Команда заявляет, что не изгоняет духов из домов, а только устанавливает с ними контакт. Выезжает на вызовы бесплатно. Но нередко сталкивается со скептицизмом местных жителей.

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