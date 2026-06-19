Британский суд приговорил двоих за шпионаж в пользу Китая

В Великобритании двоих мужчин приговорили к восьми и десяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая...

В Великобритании двоих мужчин приговорили к восьми и десяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая. По данным следствия, они собирали информацию о продемократических активистах из Гонконга, которые переехали в Соединённое Королевство.

Суд в Лондоне назначил десять лет лишения свободы Вай Чилёну и восемь лет – Юнь Чунпиу. Оба были признаны виновными в содействии разведывательной службе Гонконга. Это одно из первых дел, рассмотренных по закону о национальной безопасности Великобритании, вступившему в силу в 2023 году.

Вай также был осуждён за злоупотребление служебным положением. Во время работы в британской пограничной службе в аэропорту Хитроу он использовал базы данных МВД для поиска информации о людях, которые интересовали власти Гонконга.

Среди тех, за кем велось наблюдение, был бывший депутат законодательного совета Гонконга Натан Лоу. За информацию о его местонахождении власти Гонконга ранее объявили денежное вознаграждение.

Расследование стало публичным в мае 2024 года после попытки проникновения в дом Моники Квонг, переехавшей в Великобританию из Гонконга. Группа подозреваемых выследила женщину и пыталась заставить её открыть дверь, представившись коммунальными работниками.

Третьим фигурантом дела был бывший морской пехотинец и частный детектив Мэттью Трикетт. После предъявления обвинений его отпустили под залог. В мае 2024 года мужчину нашли мёртвым в парке рядом с его домом.

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