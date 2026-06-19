Буровые работы среди холмов в испанской провинции Альмерия могут показаться странной сценой. Но к сфере промышленности..

Учёные бурят единственный в Испании метеоритный кратер в поисках подсказок о геологии Марса

Буровые работы среди холмов в испанской провинции Альмерия могут показаться странной сценой. Но к сфере промышленности они отношения не имеют.

Бурение проходит под наблюдением учёных. Они исследуют единственный в Испании метеоритный кратер, признанный на международном уровне.

Метеорит ударил в это место восемь миллионов лет назад. При падении его скорость достигала 70-80 тысяч километров в час. В результате удара образовался кратер глубиной 750 метров и диаметром 4 километра. В целом же разрушение породы произошло в радиусе 11 километров от места падения.

[Хуан Антонио Санчес Гарридо, исследователь]:

«Мы проводим бурение в ударной структуре в Алама-де-Альмерии. Хотим отобрать непрерывные образцы керна, уходя на глубину до 500 метров».

Цель исследователей – изучить, как с течением времени менялась структура пород и как они распределялись.

[Хуан Антонио Санчес Гарридо, исследователь]:

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«Другая цель – понять, как метеорит повлиял на окружающую породу, которая поглотила удар. Порода раскалывается, а затем восстанавливается, заполняясь различными материалами. Это даст нам много информации об энергии, которая образовалась во время падения метеорита. Мы говорим об энергии гигатонного уровня».

Учёных особенно интересует так называемый ударный кварц.

[Хуан Антонио Санчес Гарридо, исследователь]:

«Ударно-деформированный кварц – это материал, который подвергся воздействию удара и энергии, переданной метеоритом. Когда этот метеорит упал, температура достигала 7000 или 8000 градусов. В кристаллической породе структура разрушается и становится аморфной, образуя ряд очень узких, чрезвычайно прямых и чётко очерченных линий».

Наличие ударного кварца говорит о том, что в этом месте либо взорвалась атомная бомба, либо произошёл мощный удар. Исследователи уже нашли здесь конусы разрушения, которые тоже свидетельствуют о сильном ударе.

Исследование также поможет лучше понять геологические процессы на Марсе и Луне и сравнить их с теми, что происходят на Земле.

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