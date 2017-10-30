«Мягкий» автомобиль Flesby II представили на Токийском автосалоне

Этот ультракомпактный концепт-кар Flesby II с забавной внешностью разработчики считают машиной недалёкого будущего. А пока она, стоя на стенде, удивляет гостей мотор-шоу в Токио своими мягкими боками.

Создали этот автомобильчик в компании Toyoda Gosei. Главная цель разработчиков – максимально защитить пешеходов при возможном столкновении.

[Такаси Исикава, сотрудник компании Toyoda Gosei]:

«Мы размещаем снаружи автомобиля подушки безопасности, такие же, как и внутри. Например, на его капоте или крыльях, чтобы защитить всё тело (человека)».

Кузов концепта покрыт зелёными панелями из эластичного полимера. При столкновении машина раздувается словно пузырь и удар смягчается. Сигнал к действию посылается электрическим импульсом.

Панели кузова полупрозрачные. Под ними – светодиоды. Они и украшают маленькое авто, и позволяют водителю общаться с пешеходами и другими водителями.

[Такаси Исикава, сотрудник компании Toyoda Gosei]:

«Мы хотели обеспечить связь не только между автомобилем и водителем, но и между автомобилем и пешеходами».

Гостям автосалона концепт нравится.

[посетитель автосалона]:

«Он очень милый. Сейчас многие автомобили выглядят довольно грозно. Думаю, что эта машинка с округлым обликом изменит атмосферу на дорогах».

Меняющий форму кузов обладает ещё одним преимуществом. Например, может стать более аэродинамичным и позволить машине превратиться на скоростном шоссе в настоящий спорткар.

Идея концепта зародилась у специалистов компании четыре года назад. Полностью доработать Flesby II они планируют к 2030 году.

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