В Норвегии определили лучшего в мире лесоруба

Звучит команда «руки на бревно», и вот – состязание началось. В норвежском городе Лиллехаммер соревновались лучшие лесорубы мира. Международный чемпионат Timbersports собрал тысячи зрителей.

Здесь проверяют профессиональные навыки со всех сторон. Нужно и на скорость рубить брёвна, и уметь мастерски пользоваться бензопилой, и распиливать деревья обычными пилами, и даже делать на деревянных столбах ступеньки, чтобы добраться до верха.

От лесорубов требуется не только сила, но и точность и проворность.

Участник из Новой Зеландии, легендарный Джейсон Винъярд, в девятый раз стал чемпионом мира. Говорит, соревнование было очень напряжённым.

[Джейсон Винъярд, победитель соревнования]:

«Дерево сегодня всех нас утомило, было очень сложно победить в каждой из дисциплин. Я неплохо показал работу пилой, не отставал и в конкурсах с топорами. Но день был тяжёлый».

На втором месте оказался австралиец Брэд Де Лоса, а на третьем – канадец Митч Хьюитт.

В командных соревнованиях победили тоже новозеландцы. И помог им всё тот же Джейсон Винъярд.

Соревнования были основаны в США в 1985 году. Сегодня они включают шесть разных дисциплин.

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