08 ноября 2017
Телеканал NTD

В Мехико требуют восстановить пострадавшие от землетрясения школы

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На улицы Мехико с протестом вышли школьные учителя вместе с их учениками. Они хотят учить и учиться и требуют от властей открыть школы, которые остаются закрытыми после смертоносного землетрясения 19 сентября.

[Франсиско Моралес, учитель]:
«Им нужно выделить государственные средства, чтобы эти школы снова открылись как можно скорее. Их нужно перестроить так, чтобы они были безопасными. Все дети этого заслуживают. А родители должны чувствовать уверенность в том, что школы – под присмотром. Как учителя мы все хотим вернуться на работу и к нашим ученикам».

В столице некоторые школы продолжают оставаться закрытыми из-за того, что здания сильно пострадали. И пока нет никакой информации о том, когда их собираются открыть и собираются ли вообще. Протестующие призывают власти поставить эту проблему в приоритет и назвать точную дату, когда занятия можно будет возобновить.

Но и в тех школах, которые открылись, учащиеся не могут чувствовать себя в безопасности.

[Алисия Луна, мать школьника]:
«Чиновники что-то скрывают. Они пришли и сказали, что со школой всё хорошо, и что мы можем возобновлять уроки. При этом не дали нам никакой гарантии безопасности, никакой бумаги, которая бы свидетельствовала о том, что они берут ответственность, если что-то случится с нашими детьми».

Напомним, в результате сентябрьского землетрясения в Мехико погибло около 350 человек, в том числе – школьники, которые в тот момент находились на уроках.
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