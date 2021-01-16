94-летний дедушка нашёл способ вызвать улыбки детей

Эд Хигинботэм уже 30 лет делает деревянные игрушки, а полиция штата Пенсильвания помогает дедушке отвозить их в дошкольные учреждения и многодетные семьи.

94-летний Эд – мастер-самоучка. Когда он вышел на пенсию, то ему просто хотелось чем-то заняться, и он начал делать деревянные игрушки. Эд изготавливает тракторы, автомобили, грузовики и тележки, запряжённые лошадьми. На изделиях старается вырезать мелкие детали: лестницу на пожарном автомобиле и уздечку на голове лошади. На каждой игрушке мастер оставляет свои инициалы.