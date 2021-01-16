94-летний дедушка нашёл способ вызвать улыбки детей

Эд Хигинботэм уже 30 лет делает деревянные игрушки, а полиция штата Пенсильвания помогает дедушке отвозить их в дошкольные учреждения и многодетные семьи.
94-летний Эд – мастер-самоучка. Когда он вышел на пенсию, то ему просто хотелось чем-то заняться, и он начал делать деревянные игрушки. Эд изготавливает тракторы, автомобили, грузовики и тележки, запряжённые лошадьми. На изделиях старается вырезать мелкие детали: лестницу на пожарном автомобиле и уздечку на голове лошади. На каждой игрушке мастер оставляет свои инициалы.
«Только что я забрал 300 деревянных игрушек у нашего друга Эда Хигинботэма, чтобы раздать детям в рождественские праздники. В его 94 года у него всё ещё есть решимость что-то сделать для того, чтобы дети улыбались», – написал полицейский на своей страничке в Твиттер.