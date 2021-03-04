С помощью кошки дедушка показал, как купать младенца

Вьетнамский дедушка придумал способ, как научить сына купать новорождённого. Он взял кошку и пошагово объяснил процесс.
Кошке, похоже, нравится.
Дедушка поясняет, что нужно держать руки под шеей и спиной ребёнка. Затем положив кошку в таз, показывает, как массировать тело малыша.
Мужчина подчёркивает, что нужно всё время поддержать голову младенца.
Дедушка кладет пушистого малыша на колени и плавными движениями массирует голову, поливая воображаемой водой.
Сын записал видео и разместил на Facebook. Оно сразу стало вирусным. Смотрите видео.