Загадочные отпечатки рук детей исследуют в пещере в Мексике

В Мексике исследуют пещеру, где на стенах были найдены десятки чёрно-красных отпечатков рук. Учёные считают, что..

[Серхио Гросхеан, археолог]:

«Сначала они делали отпечатки чёрным цветом, что символизировало смерть. Но их не обязательно хотели убить. Это, скорее всего, было символично. Мы не знаем, сколько времени они были в пещере: часы или дни. Затем они оставляли красные отпечатки, что символизировало войну или жизнь. Потом они выходили и продолжали жить».

В Мексике исследуют пещеру, где на стенах были найдены десятки чёрно-красных отпечатков рук. Учёные считают, что так древние майя проводили ритуал в честь совершеннолетия.

Опечаткам, которые в основном сделали дети, более 1200 лет. Это был конец периода расцвета цивилизации майя. Тогда в городах на территории современных Мексики и Центральной Америки бурно развивались наука и искусство.

Пещера расположена недалеко от северной оконечности полуострова Юкатан. Здесь всё ещё сохранились высокие пирамиды городских центров, таких как Ушмаль и Чичен-Ица.

[Серхио Гросхеан, археолог]:

«Мы нашли здесь 137 отпечатков рук и предплечий. Некоторые из них чёрного цвета, другие – красного, третьи – серого цвета. Всё указывает на то, что материалы и пигменты они брали в этой же пещере».

Также в пещере нашли вырезанное лицо и шесть раскрашенных скульптур, которые датируются периодом от 800 до 1000 года нашей эры. В тот период на регион обрушилась сильная засуха, которая, возможно, привела к оттоку людей из крупных городов цивилизации майя.

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