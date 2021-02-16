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Зачем малышка 30 дней надевала разные платья

Зачем малышка 30 дней надевала разные платья
Зачем малышка 30 дней надевала разные платья

5-летней Лили Дюранте из города Ирвин в штате Пенсильвания врачи поставили диагноз глиома зрительного пути. Девочке назначили химиотерапию. Ребёнок ходил грустный и напуганный. Родители хотели поддержать дочку и поднять ей настроение.

Девочка очень любит мультфильмы про принцесс. Зная это, родители накупили ей платьев с оборками и блёстками, как у героинь диснеевских мультфильмов. На каждый сеанс химиотерапии Лили надевала новое платье. Понадобилось 30 платьев. В покупке платьев поучаствовали родственники и друзья.

Девочка сияла от счастья и радовалась всякий раз, когда наряжалась в новое платье. Это помогало ей переносить лечебные процедуры. При встрече с Лили персонал больницы приветствовал её, говоря «Ваше Величество».

У малышки была аллергическая реакция на химиотерапию. Но опухоль уменьшилась. Лили выписали из больницы. Через некоторое время ей понадобится операция для устранения косоглазия.

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