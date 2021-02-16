Зачем малышка 30 дней надевала разные платья

5-летней Лили Дюранте из города Ирвин в штате Пенсильвания врачи поставили диагноз глиома зрительного пути. Девочке назначили химиотерапию. Ребёнок ходил грустный и напуганный. Родители хотели поддержать дочку и поднять ей настроение.

Девочка очень любит мультфильмы про принцесс. Зная это, родители накупили ей платьев с оборками и блёстками, как у героинь диснеевских мультфильмов. На каждый сеанс химиотерапии Лили надевала новое платье. Понадобилось 30 платьев. В покупке платьев поучаствовали родственники и друзья.

Девочка сияла от счастья и радовалась всякий раз, когда наряжалась в новое платье. Это помогало ей переносить лечебные процедуры. При встрече с Лили персонал больницы приветствовал её, говоря «Ваше Величество».