Как пользователи отреагировали на записку мальчика

Канадский политик Рави Кахлон рассказал в Twitter о записке, которую получил в школе его 10-летний сын. Сообщение вскоре стало вирусным.

Proud dad moment today. My 10yr old son saw a new kid sitting by himself. Another friend and he decided to hang out with him over lunch. He got this lovely note at the end of the day😢❤️ pic.twitter.com/b1MNgvMeK7 — Ravi Kahlon (@KahlonRav) January 14, 2021



Во время перемены сын подошёл к новенькому в классе, который сидел в одиночестве. Мальчики поговорили, и новенький был тронут поддержкой. Он написал записку, в ней говорилось: «То, что ты посидел со мной на улице, было очень здорово. Большое тебе спасибо. Я хотел спросить, могу ли я присоединяться к тебе на улице?»

На сообщение пришло много откликов, пользователи вспомнили свои случаи из жизни. Один пользователь написал: «Узнать, что твой ребёнок сделал что-то хорошее, – это лучший вид гордости. Много лет назад мой ребёнок прятался под горкой, потому что ему не с кем было играть. Один ребёнок подошёл, взял его за руку и повёл играть с ребятами. Мы не забудем этого никогда, я хочу поблагодарить его родителей».

Другой пользователь написал: «Кто не был новичком или человеком, который заходит на вечеринку незнакомых людей и мечтает, чтобы кто-то вроде вашего сына бросил ему спасательный круг? Рада за него и за вас, что вы вырастили такого доброго ребёнка».

С момента публикации это сообщение набрало более 460 000 лайков, 44 700 ретвитов и 8000 комментариев, и их число продолжает расти.