Как пользователи отреагировали на записку мальчика

Канадский политик Рави Кахлон рассказал в Twitter о записке, которую получил в школе его 10-летний сын. Сообщение вскоре стало вирусным.

Proud dad moment today. My 10yr old son saw a new kid sitting by himself. Another friend and he decided to hang out with him over lunch. He got this lovely note at the end of the day😢❤️ pic.twitter.com/b1MNgvMeK7

— Ravi Kahlon (@KahlonRav) January 14, 2021