Видео, как общаются младенцы-близнецы, посмотрели 14 млн раз

Отец двух близнецов Майк Ласки записал видео общения младенцев. Новорождённые смотрят друг на друга, чтобы убедиться, что у них обоих всё хорошо. Видео набрало более 14 миллионов просмотров. Смотрите видео!

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Согласно сообщению издания Scientific American, младенцы-близнецы в утробе матери к 18 неделе почти 30 процентов движений направляли на своих предродовых спутников. Эти движения, такие как поглаживание головы или спины, длились дольше и были более точными, чем движения, направленные на себя, например, прикосновение к собственным глазам или рту.

Согласно исследованиям, когда дети-близнецы начинают говорить, то хорошо понимают друг друга, хотя окружающие не могут их понять. Это явление называют «языком близнецов».