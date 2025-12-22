Стадо диких слонов попало под поезд в Индии

Семь взрослых слонов погибли и один слонёнок получил травму в Индии в результате столкновения с поездом...

Семь взрослых слонов погибли и один слонёнок получил травму в Индии в результате столкновения с поездом. Инцидент произошёл ночью в штате Ассам на северо-востоке страны.

Скоростной пассажирский поезд следовал из Сайранга в Дели. Увидев стадо, переходящее железнодорожные пути, машинист применил экстренное торможение, – говорится в заявлении железной дороги. Локомотив и пять вагонов поезда сошли с рельсов. В поезде ехало около 650 пассажиров. Среди людей пострадавших нет.

В целом стадо состояло примерно из ста животных. Инцидент произошёл в в лесистой местности примерно в 125 километрах к юго-востоку от столицы Ассама, города Гувахати. Это место не является специально обозначенным слоновьим коридором.

На участке аварии ведутся восстановительные работы. Поезда перенаправляют по другой линии.

Столкновения скоростных поездов с дикими слонами в этом штате не редкость. В Ассаме, согласно оценкам, обитает около 7000 диких азиатских слонов – это одна из самых высоких концентраций этих животных в Индии. В это время года, когда рисовые поля готовы к уборке урожая, дикие слоны часто забредают в населенные пункты.

