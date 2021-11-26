9-летний мальчик создал приложение, чтобы помочь брату-аутисту общаться
Это приложение стало настоящим спасением для маленького Адама. Достаточно нажать на картинку, и смартфон озвучивает желания..
Дата загрузки: 2021-11-26
Мировые новости » Позитив » 9-летний мальчик создал приложение, чтобы помочь брату-аутисту общаться
Это приложение стало настоящим спасением для маленького Адама. Достаточно нажать на картинку, и смартфон озвучивает желания..
Дата загрузки: 2021-11-26
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