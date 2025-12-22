Французские фермеры продолжали блокировать автомагистрали на юго-западе Франции, пока лидеры профсоюзов встречались с премьер-министром Себастьеном Лекорню...

Франция привлекла военных для вакцинации скота на фоне вспышки инфекционной болезни

Французские фермеры продолжали блокировать автомагистрали на юго-западе Франции, пока лидеры профсоюзов встречались с премьер-министром Себастьеном Лекорню. Они обсудили меры по борьбе с инфекционной болезнью крупного рогатого скота, известной как нодулярный дерматит, или кожно-узелковая сыпь.

В Авиньоне протестующие жгли баррикады рядом со зданием администрации. Острое недовольство среди фермеров вызвало требование французских властей забивать скот.

По закону, если выявлена вспышка заболевания, фермер должен уничтожить всё стадо. Некоторые профсоюзы считают эту меру чрезмерной и жестокой. С июня в стране забили 3000 голов крупного рогатого скота.

Власти заявляют, что это необходимо, поскольку нужно предотвратить распространение болезни во Франции – стране с самым большим поголовьем крупного рогатого скота в Европейском союзе.

Фермерские союзы утверждают, что эта политика лишает скотоводов средств к существованию. При этом всё сельское хозяйство и так под угрозой из-за возможного торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки. Его планируют подписать в январе.

Однако президент Франции Эмманюэль Макрон намерен блокировать соглашение, если европейских фермеров не защитят от нечестной конкуренции со стороны латиноамериканских аграриев.

Между тем власти Франции задействовали военных, чтобы ускорить вакцинацию крупного рогатого скота и предотвратить распространение нодулярного дерматита.

Франция закупила 400 000 доз вакцины у Нидерландов в дополнение к своим запасам в полмиллиона доз. Военно-транспортный самолёт доставил закупленные вакцины на военную базу в Тулузе. Служба здравоохранения Вооружённых сил поможет вакцинировать 750 000 коров. Привить весь крупный рогатый скот планируют в течение месяца.

Тем временем лидеры фермерских профсоюзов пообещали не блокировать дороги в период празднования Рождества. Однако протесты могут возобновиться, если власти Франции не выполнят всех требований фермеров.

