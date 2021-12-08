Пёс делится с новорождённым самой дорогой для себя вещью

Когда Бонни Михалек из Калифорнии была беременна, то беспокоилась, как бульмастиф Брут отнесётся к новому члену семьи.

Бонни вспоминает: «Брут знал, что я беременна. Он почувствовал это раньше, чем я сама». «Пёс внезапно стал меня защищать», – добавила она.

Когда Бонни принесла малыша Кайдена домой, пёс осторожно подошёл и лизнул новорожденного.

С тех пор Брут и Кайден стали неразлучными друзьями. У пса была любимая игрушка – мягкий жёлтый мячик. Это единственная игрушка, которую он не рвал уже долгое время. Брут всегда приносил мячик малышу, когда тот плакал, и он успокаивался.

Сейчас Кайдену уже три года. Их дружба с Брутом крепнет с каждым днём.