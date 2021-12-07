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Телеканал NTD

Девушка добрым поступком вдохновила пользователей сети

Девушка добрым поступком вдохновила пользователей сети
Девушка добрым поступком вдохновила пользователей сети

Слепой мужчина стоял у дороги и пытался поймать такси. Машины проносились мимо. К нему подошла девушка и предложила помощь.

Она вызвала такси и подождала с мужчиной, пока оно не подъехало. Прохожий Райан Гамильтон сделал снимок и поделился на Facebook. «Потрясающе видеть доброту в мире, который СМИ изображают таким злым. Поделитесь с другими, надеюсь, что её доброта распространится», – написал он.

Как выяснилось, девушку зовут Кейси Спелман. Она из штата Индиана, а мужчина Юсеф Дейл – помощник прокурора из Чикаго.

«Я не придала этому случаю особого значения», – сказала Кейси. «Это было после игры на стадионе, и было довольно людно. Я подумала, что в одиночку он будет ловить такси очень долго.

Пользователи благодарили девушку за её добрый поступок и назвали это событие светлым пятном в тяжёлые времена. «Здорово видеть проявления доброты в наше время ненависти и отсутствия заботы о ближних», – написал один человек на Facebook.

«Я так рада, что на этот пост такой ошеломляюще позитивный отклик!» – написала Кейси. «Я поняла, что люди всегда всё видят, даже если вам кажется, что они не смотрят. Найдите время для доброты к другим. Надеюсь, что это положительно повлияет на тех, кто вас окружает», – добавила она.

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