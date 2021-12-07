Девушка добрым поступком вдохновила пользователей сети

Слепой мужчина стоял у дороги и пытался поймать такси. Машины проносились мимо. К нему подошла девушка и предложила помощь.

Она вызвала такси и подождала с мужчиной, пока оно не подъехало. Прохожий Райан Гамильтон сделал снимок и поделился на Facebook. «Потрясающе видеть доброту в мире, который СМИ изображают таким злым. Поделитесь с другими, надеюсь, что её доброта распространится», – написал он.

Как выяснилось, девушку зовут Кейси Спелман. Она из штата Индиана, а мужчина Юсеф Дейл – помощник прокурора из Чикаго.

«Я не придала этому случаю особого значения», – сказала Кейси. «Это было после игры на стадионе, и было довольно людно. Я подумала, что в одиночку он будет ловить такси очень долго.

Пользователи благодарили девушку за её добрый поступок и назвали это событие светлым пятном в тяжёлые времена. «Здорово видеть проявления доброты в наше время ненависти и отсутствия заботы о ближних», – написал один человек на Facebook.