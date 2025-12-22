Деревня Санта-Клауса находится почти у самого полярного круга, недалеко от финского города Рованиеми. В декабре этого..

Многослойность: как не замёрзнуть в деревне Санта-Клауса в холодной Лапландии

Деревня Санта-Клауса находится почти у самого полярного круга, недалеко от финского города Рованиеми. В декабре этого года в тематическом парке ожидают рекордного числа гостей – 130 000. Это на 20 000 больше, чем в прошлом году.

Путешественники приезжают со всего мира, в том числе – из тёплых стран. В турагентствах советуют правильно одеваться, чтобы не замёрзнуть в холодной Лапландии. Зимой здесь температура может опускать ниже минус 30 градусов.

[Санна Карккайнен, директор компании Visit Rovaniemi]:

«Самое важное – многослойность одежды. И всегда снимайте куртку, когда заходите в помещение, чтобы не потеть, потому что потом надо возвращаться на холод».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Туристы часто приезжают одетыми слишком легко. В этом случае можно обратиться в прокат зимней одежды в Рованиеми. Здесь точно знают, как уберечься от переохлаждения.

Директор по маркетингу компании Winterent Йоонас Линкола говорит, что сначала надо надеть термобельё – в идеале из мериносовой шерсти. Оно отводит влагу от тела и быстро сохнет. Затем можно надеть флисовую кофту или даже две.

[Йоонас Линкола, директор по маркетингу компании Winterent]:

«Сегодня минус 24, но ощущается как минус 30. Я надел бы два флисовых или два базовых слоя одежды».

Потом надо надеть тёплые брюки и удлинённую куртку. Причём брюки можно внизу заузить, тогда снег не попадёт в обувь.

[Йоонас Линкола, директор по маркетингу компании Winterent]:

«Самое важное – это чтобы снег не попал в ботинки. Когда он там растает, станет холодно, и ноги будут мёрзнуть весь день. Так что нужны зимние ботинки и носки, но не хлопковые – они просто не высохнут, и ваши пальцы будут взывать о помощи».

Сохранить тепло также помогают шапка и капюшон. Ну а если холод всё же добрался до тела, то специалисты советуют активно подвигаться – например, поприседать. Быстрая ходьба тоже поможет. И кстати, нельзя забывать про шарф и перчатки.

Короткая ссылка на эту страницу: