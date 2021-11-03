4-летнюю девочку, пропавшую из палатки, нашли живой в 100 км

4-летняя австралийская девочка, которая пропала более двух недель назад из палатки, найдена живой и здоровой. Клео..

4-летняя австралийская девочка, которая пропала более двух недель назад из палатки, найдена живой и здоровой.

Клео Смит обнаружили запертой в доме города Карнарвон. Это почти в 100 километрах от места, где она отдыхала на природе с мамой и папой.

В связи с её исчезновением задержан один подозреваемый.

[Крис Доусон, сотрудник полиции]:

«Арестован 36-летний мужчина. Сейчас он содействует полиции в нашем расследовании. Я не буду вдаваться в подробности об этом человеке. Могу только сказать, что он житель Карнарвона».

Клео исчезла ночью 16 октября. Она легла спать в палатке с родителями, а на утро её уже не было. Семья находилась в отдалённой местности примерно в 800 километрах от ближайшего крупного города Перт.

Полиция выдвинула версию о похищении и объявила награду в 750 тысяч долларов за любую информацию о местонахождении девочки.

Полицейский, который первым обнаружил Клео, вспоминает волнующий момент.

[Кэмерон Блейн, сотрудник полиции]:

«Я спросил: «Как тебя зовут?» Она не ответила. Снова спросил. Она снова не ответила. Я в третий раз задал ей этот вопрос, тогда она посмотрела на меня и сказала: «Меня зовут Клео». Вот и всё. Мы развернулись и вышли с ней из дома. Потом сели в машину, и детектив Хатчинсон, с которым я был, позвонил родителям Клео и сказал: «У нас тут кто-то очень хочет с вами поговорить». Мы были очень рады сделать этот звонок».

За судьбой девочки следила вся страна. После благополучной развязки заявление сделал даже премьер-министр.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Это самый страшный кошмар для каждого родителя, и тот факт, что этот кошмар закончился и наши худшие опасения не сбылись – это просто огромное облегчение и радость. Многие австралийцы переживали, все сочувствовали этой семье. Я хочу поблагодарить, в частности, всю полицию и всех тех, кто искал Клео. Мы очень благодарны. Большое вам спасибо за то, что вы сделали».

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