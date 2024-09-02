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Каналы Копенгагена осветились сотнями огней во время ночного заплыва

Каналы Копенгагена осветились сотнями огней во время ночного заплыва

Сотнями огней осветились тёмные воды каналов Копенгагена. Обычно в них купаться нельзя, но сейчас пловцы совершают..

Дата загрузки: 2024-09-02

Каналы Копенгагена осветились сотнями огней во время ночного заплыва

Сотнями огней осветились тёмные воды каналов Копенгагена. Обычно в них купаться нельзя, но сейчас пловцы совершают уникальное ночное путешествие. Это не соревнования, а социальный заплыв.

Участвуют несколько групп по 100 человек. Каждый берёт с собой надувной буй с подсветкой. Проплыть надо два километра. На это уходит больше часа. Спасатели следят, чтобы никто не потерялся и не отстал.

[Наоми Кроуфорд, пловчиха]:
«Я чувствую себя прекрасно. Почему бы нам не попробовать? Мы для этого приехали с севера Англии».

[Кристин Эллис, пловчиха]:
«Мы подумали, что здесь такая же температура, как дома, поэтому (приехали). И завтра мы это повторим».

[Беата Хильд, пловчиха]:
«Я люблю плавать в открытой воде. Мы из Гамбурга, из Германии. В прошлом году я приезжала с подругами и наблюдала за этим замечательным мероприятием, а в этом году зарегистрировалась. И со мной приехал муж».

Всего в ночном заплыве участвуют 550 человек из разных стран. Это мероприятие – часть ежегодного фестиваля плавания, который длится два дня. На него приезжают и любители, и профессионалы.
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