Каналы Копенгагена осветились сотнями огней во время ночного заплыва

Сотнями огней осветились тёмные воды каналов Копенгагена. Обычно в них купаться нельзя, но сейчас пловцы совершают..

Сотнями огней осветились тёмные воды каналов Копенгагена. Обычно в них купаться нельзя, но сейчас пловцы совершают уникальное ночное путешествие. Это не соревнования, а социальный заплыв.

Участвуют несколько групп по 100 человек. Каждый берёт с собой надувной буй с подсветкой. Проплыть надо два километра. На это уходит больше часа. Спасатели следят, чтобы никто не потерялся и не отстал.

[Наоми Кроуфорд, пловчиха]:

«Я чувствую себя прекрасно. Почему бы нам не попробовать? Мы для этого приехали с севера Англии». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы подумали, что здесь такая же температура, как дома, поэтому (приехали). И завтра мы это повторим». [Беата Хильд, пловчиха]:

«Я люблю плавать в открытой воде. Мы из Гамбурга, из Германии. В прошлом году я приезжала с подругами и наблюдала за этим замечательным мероприятием, а в этом году зарегистрировалась. И со мной приехал муж».

Всего в ночном заплыве участвуют 550 человек из разных стран. Это мероприятие – часть ежегодного фестиваля плавания, который длится два дня. На него приезжают и любители, и профессионалы.

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