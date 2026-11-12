В сотнях школ по всей Италии провели эвакуацию: более 6300 учебных заведений получили сообщения о заложенных..

Предупреждения о заложенных бомбах получили тысячи школ в Италии и сотни – в Великобритании

В сотнях школ по всей Италии провели эвакуацию: более 6300 учебных заведений получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Этот инцидент стал очередным звеном в череде угроз и кибератак, направленных против различных объектов в Европе – от супермаркетов и банков крови до служб управления воздушным сообщением и телерадиокомпаний.

Многие школы закрылись сразу после получения предупреждений, из-за чего родителям пришлось бросить дела, чтобы забрать детей.

[Марио, отец школьника]:

«Мы все немного обеспокоены – будь то самолёты, системы хранения продуктов или, как в этом случае, школы. Хотелось бы понять, как далеко собираются зайти в этой кампании по запугиванию, которую устраивают каждый день».

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В электронных письмах также была угроза взорвать автомобиль премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Полиция признала все сообщения ложными. При проверках не нашли никаких взрывных устройств.

Аналогичные письма с угрозами получили сотни школ в Шотландии, Северной Ирландии и Республике Ирландия. Сообщения поступили по электронной почте из-за границы. Однако их признали ложными, и учебный процесс в школах не прерывали.

Министр внутренних дел Италии предостерёг от преждевременных выводов о скоординированной кампании. По его словам, следствию ещё предстоит установить, связаны ли инциденты между собой.

Ранее ложные сообщения о заложенных бомбах получали европейские авиакомпании. Также в октябре и ноябре произошли кибератаки на холодильное оборудование в супермаркетах в странах ЕС. Кроме того, были зафиксированы хакерские атаки на европейские СМИ.

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