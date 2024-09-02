Протестующие в Израиле вступают в стычки с полицией после смерти заложников

Протесты охватили Израиль в воскресенье после гибели шестерых заложников в секторе Газа. Демонстранты перекрывали главные дороги, разводили костры, а также вступали в стычки с полицейскими. Стражи порядка применяли шумовые гранаты и производили аресты.

Предполагается, что на демонстрации в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах вышло около полумиллиона человек. Они требуют, чтобы Биньямин Нетаньяху сделал больше для возвращения заложников ХАМАС домой.

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[Идит Теперсон, протестующая]:«Я очень зла. Чувствую себя преданной, и чувствую это уже давно. Но сегодня поступили новости об этих шестерых людях, которые были живы всего несколько дней назад, некоторые из них были в списке заложников, которые должны были вернуться, и, к сожалению, случился этот ужас».[Раз Мадалон, родственник заложника]:«Первые заложники вернулись на 50-й день. С тех пор не было никаких освобождений по сделкам. С того момента мы ждали слишком долго. Сейчас время настало. Люди говорят, что будут здесь, пока заложники не вернутся домой».

Как сообщает ЦАХАЛ, тела шестерых заложников извлекли из туннеля в Газе. Там их, вероятно, убили незадолго до того, как туда добрались израильские военные.

Семьи пленников заявили, что гибель этих шестерых человек стала прямым результатом неспособности Нетаньяху заключить соглашение о прекращении боевых действий и возвращении их близких домой.

Нетаньяху заявил, что Израиль не успокоится, пока не накажет всех виновных.

Израильский профсоюз призвал к всеобщей забастовке, чтобы оказать дополнительное давление на правительство и добиться заключения сделки.

В секторе Газа оставалось около 100 израильских и иностранных пленников. Известно, что около трети из них погибли, а судьба других пока неизвестна.

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