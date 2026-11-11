11-летняя австралийка помогает разводить техасских лонгхорнов

Техасские лонгхорны с рогами длиной почти в два метра заметно выделяются на фоне остального стада. Но..
Дата загрузки: 2026-11-14
Техасские лонгхорны с рогами длиной почти в два метра заметно выделяются на фоне остального стада. Но для 11-летней австралийки Джоанны Лэмб общение с ними – привычная часть повседневной жизни.
Девочка растёт на ферме в штате Квинсленд и уже не раз участвовала в сельскохозяйственных выставках, а также в соревнованиях юных судей по оценке племенного скота.
[Джоанна Лэмб, дочь фермеров]:
«Кажется, я начала представлять лонгхорнов, когда мне было года три или четыре».
Техасские лонгхорны выглядят внушительно, но те, кто с ними работает, уверяют: внешность обманчива.
[Джоанна Лэмб, дочь фермеров]:
«Многие считают их довольно страшными, но стоит узнать их поближе, и понимаешь, какие они милые».
[Меган Лэмб, заводчица]:
«Люди, видя огромные рога, часто думают, что перед ними опасное, грозное животное, с которым трудно справиться. На самом же деле они похожи на больших, ласковых щенков».
В Австралию эту породу завезли в 80-х годах прошлого века, но до сих пор здесь она встречается довольно редко.
Семья Лэмб содержит стадо из 100 лонгхорнов, а также поголовье коров породы брангус. Ферма занимает площадь в 6500 гектаров.
[Меган Лэмб, заводчица]:
«Мы поехали за одной тёлкой, а вернулись домой с двумя. С этого всё и началось».
Техасские лонгхорны славятся своей выносливостью и способностью легко переносить засушливые условия. При этом их ценность не только в рогах и шкурах.
[Меган Лэмб, заводчица]:
«Многие, вероятно, даже не догадываются, насколько качественное и полезное для здоровья их мясо».
Интерес к породе в Австралии растёт. Так что есть надежда, что это направление будет развиваться и дальше.
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