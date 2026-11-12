Малые посёлки Гренландии теряют жителей

Население малых посёлков Гренландии сокращается. В середине 60-х годов прошлого века там проживало около 12 тысяч..

Население малых посёлков Гренландии сокращается. В середине 60-х годов прошлого века там проживало около 12 тысяч человек. Теперь осталось чуть более семи тысяч. Люди уезжают из-за нехватки жилья, работы и изменения районов обитания рыбы.

Эксперты отмечают, что отток в том числе связан с недостаточными вложениями в инфраструктуру.

[Коре Хенриксен, доцент Технического университета Дании]:

«В ближайшие годы мы потеряем некоторые посёлки. В этом нет сомнений. Но сохранять ли оставшиеся – это политическое решение».

А вот в рыбацком посёлке Окаатсут на западе Гренландии население, напротив, растёт. Открытие предприятия по переработке палтуса привлекло сюда новых жителей.

[Ларс Эрик Габриэльсен, мэр муниципалитета Аваннаата]:

«Окаатсут находится в 15 километрах отсюда. В 2018 году там было, может быть, 20 или 18 человек. А после появления нового рыбоперерабатывающего предприятия население выросло примерно до 50-55 человек. Теперь им нужны дома, потому что они хотят там остаться».

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19-летний Арон переехал сюда полтора года назад, чтобы помогать отцу ловить рыбу. Жизнь здесь непростая: сильные ветры, долгие тёмные ночи. В некоторых домах нет водопровода, и воду приходится набирать из общей колонки. Дорог до других населённых пунктов тоже нет.

Но сам Арон предпочитает жить здесь, а не ехать в ближайший крупный город.

[Арон Скаде, житель Окаатсута]:

«Здесь спокойнее. В Илулиссате много машин, а здесь всё небольшое, не шумно, просто спокойно. Мне здесь лучше».

В Гренландии в 17 городах и примерно 55 посёлках живёт почти 57 тысяч человек. Будущее небольших общин зависит от доступного жилья, инфраструктуры и возможности зарабатывать рядом с домом.

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