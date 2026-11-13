Численность редких орешниковых сонь в Великобритании выросла на 10% за последние годы

Этот пушистый зверёк – орешниковая соня, коренной житель Великобритании. Здесь этот лесной обитатель относится к редким..
Дата загрузки: 2026-11-14
Этот пушистый зверёк – орешниковая соня, коренной житель Великобритании. Здесь этот лесной обитатель относится к редким видам и находится под защитой.
Зверёк обитает на деревьях и кустарниках и ведёт ночной образ жизни.
Ещё во времена викторианской эпохи орешниковые сони исчезли в 20 английских графствах. Сейчас их популяция в Великобритании на 60% меньше, чем в 2000 году.
Организация People’s Trust for Endangered Species каждые три года готовит отчёт о состоянии популяции орешниковых сонь. И в этот раз есть обнадёживающие показатели.
[Иэн Уайт, зоолог]:
«В отчёте 2023 года говорилось о сокращении численности на 70% за период с 2000 по 2023 год. Хорошая новость в том, что в последние годы мы наблюдаем небольшой рост популяции, поэтому показатель сокращения снизился с 70% до 60%».
По словам специалистов, роль сыграло то, что в последние годы весна и лето выдавались тёплыми. Это способствовало выживанию потомства. А в прошлом году был обильный урожай плодов и семян. Так что осенью у сонь было достаточно пищи.
[Иэн Уайт, зоолог]:
«Разумеется, сказываются и наши усилия: последние 30 лет мы активно работаем над защитой и сохранением популяции сонь в Великобритании, и, возможно, это начинает приносить плоды».
Специалисты подчёркивает, что сохранение сонь жизненно важно для лесных экосистем Великобритании: присутствие этих зверьков служит индикатором здоровой, ухоженной среды обитания, богатой другими видами флоры и фауны.
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