Этот пушистый зверёк – орешниковая соня, коренной житель Великобритании. Здесь этот лесной обитатель относится к редким..

Численность редких орешниковых сонь в Великобритании выросла на 10% за последние годы

Этот пушистый зверёк – орешниковая соня, коренной житель Великобритании. Здесь этот лесной обитатель относится к редким видам и находится под защитой.

Зверёк обитает на деревьях и кустарниках и ведёт ночной образ жизни.

Ещё во времена викторианской эпохи орешниковые сони исчезли в 20 английских графствах. Сейчас их популяция в Великобритании на 60% меньше, чем в 2000 году.

Организация People’s Trust for Endangered Species каждые три года готовит отчёт о состоянии популяции орешниковых сонь. И в этот раз есть обнадёживающие показатели.

[Иэн Уайт, зоолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В отчёте 2023 года говорилось о сокращении численности на 70% за период с 2000 по 2023 год. Хорошая новость в том, что в последние годы мы наблюдаем небольшой рост популяции, поэтому показатель сокращения снизился с 70% до 60%».

По словам специалистов, роль сыграло то, что в последние годы весна и лето выдавались тёплыми. Это способствовало выживанию потомства. А в прошлом году был обильный урожай плодов и семян. Так что осенью у сонь было достаточно пищи.

[Иэн Уайт, зоолог]:

«Разумеется, сказываются и наши усилия: последние 30 лет мы активно работаем над защитой и сохранением популяции сонь в Великобритании, и, возможно, это начинает приносить плоды».

Специалисты подчёркивает, что сохранение сонь жизненно важно для лесных экосистем Великобритании: присутствие этих зверьков служит индикатором здоровой, ухоженной среды обитания, богатой другими видами флоры и фауны.

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