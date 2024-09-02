Дым от лесных пожаров омрачил День пешехода в Боливии

В Боливии отмечают День пешехода. Традиционно в этот день в крупных городах, таких как Ла-Пас и..

В Боливии отмечают День пешехода. Традиционно в этот день в крупных городах, таких как Ла-Пас и Эль-Альто, на улицы запрещено выезжать транспортным средствам с мотором.

Проспекты и площади мегаполисов заполняют велосипедисты, бегуны, танцоры и прочие группы людей, желающих насладиться отсутствием машин.

При этом есть и ложка дёгтя – качество воздуха. Города Боливии в эти дни окутал смог от лесных пожаров. Их в этом сезоне в стране регистрируют больше всего за последние 14 лет – уже выгорело 3 миллиона гектаров территории. Особенно сильно страдает регион Санта-Крус, но дым добрался и сюда, в Эль-Альто. При этом пик сезона пожаров ещё впереди.

[житель Эль-Альто]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нам дышится хуже, чем раньше. Небо в дыму, и это особенно влияет на тех, кто занимается спортом. Я думаю, что День пешехода – отличная мера защиты окружающей среды». [жительница Эль-Альто]:

«Пожары и дым из Санта-Круса добрались и до нас. Но у нас есть замечательный День пешехода, потому что нет транспортных средств, которые также загрязняют окружающую среду».

Национальный день пешеходов и велосипедистов в Боливии отмечают в первое воскресенье сентября, начиная с 2011 года.

Короткая ссылка на эту страницу: