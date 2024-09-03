Пушистые гости: на выставку в Шанхайский музей пустили кошек

Необычные гости собрались в Шанхайском музее. Вместе с людьми по его залам прогуливаются и кошки. Это..

Необычные гости собрались в Шанхайском музее. Вместе с людьми по его залам прогуливаются и кошки. Это мероприятие проходит под лозунгом «Ночь мяуканья». Её проводят в рамках выставки, посвящённой Древнему Египту. Люди и пушистые гости увидят экспозицию под названием «Тайны Саккары».

[Ли Фэн, замдиректора музея]:

«Египетские археологи обнаружили храм кошки в Саккаре и нашли много кошачьих мумий и статуэток кошек. Когда мы планировали выставку, темой выбрали кошек, поскольку они занимали большую часть экспозиции. Затем возникла идея «Ночи мяуканья»».

В Древнем Египте почитали богиню Бастет. Она защищала фараона и бога солнца. Её часто изображали в виде женщины с головой кошки.

[гостья музея]:

«Я слышала о том, что здесь есть богиня-кошка, а также о том, что большинство современных кошек произошли от одомашненных кошек Древнего Египта. Поэтому я подумала, что моей питомице надо увидеть предков и богиню-кошку». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Эта выставка проходит только в этом году, и сюда привезли ценности Древнего Египта. Возможно, это единственный шанс в жизни увидеть подобную выставку».

На входе в музей надо показать справки о том, что кошки здоровы и привиты. По залам питомцев надо возить в коляске или носить в переноске. Поблизости, на всякий случай, дежурят ветеринары. Если кошка устанет, её можно выпустить погулять в специально отведённой зоне.

[гость музея]:

«Две мои кошки отреагировали по-разному. Старшей больше двух лет, и, наверное, она немного повзрослела. Ей интересно. Увидев экспонаты, она иногда немного выглядывает».

Мероприятие «Ночь мяуканья» провели шесть раз. Пускали на него по 200 гостей за вечер.

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