15 световых инсталляций преобразили Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге

Гипнотические вспышки света преобразили Нарышкин бастион в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Синхронно звучит громкая музыка. Это..

Гипнотические вспышки света преобразили Нарышкин бастион в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Синхронно звучит громкая музыка. Это одна из 15 инсталляций, созданных для фестиваля «Чудо света».

Главной точкой экспозиции стала Соборная площадь. Здание Монетного двора превратилось в холст для 3D-мэппинга. На него проецируют изображения архитектурных достопримечательностей Петербурга. А поблизости «поселился» забавный шарообразный зверь. Он напоминает о том, что коты – один из символов Северной столицы России.

[Елизавета Онюк, креативный продюсер фестиваля]:

«В целом фестиваль очень технологичен. В Петропавловке на данный момент находится более тысячи метров засветки, и всё это удалось только благодаря технике, которая здесь находится. Это более ста проекторов, более сотни световых приборов». [Иван Никитин, светодизайнер фестиваля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Вход на фестиваль свободный. Осмотр начинается от Иоанновского моста, а заканчивается со стороны Кронверкского моста.

[гость фестиваля]:

«Нравится то, что такое сочетание света, звука и истории. Лично у меня это всегда вызывает положительные эмоции, радость и то, что одновременно можно путешествовать, что-то узнавать». [гостья фестиваля]:

«Очень мощное впечатление, до мурашек. Ты как будто попадаешь в некий временной портал, в другую эпоху. Это настолько мощно. И как хорошо, что существуют такие новые технологии, которые позволяют нам с помощью такой машины времени погрузиться в прошлое, испытать такие исторические моменты».

Фестиваль «Чудо света» продлился три дня. Его провели в девятый раз.

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