С 1 сентября в Евросоюзе вступили в силу новые правила провоза багажа в ручной клади в..

Почему ограничения для жидкостей в 100 мл возвращаются в аэропорты ЕС

С 1 сентября в Евросоюзе вступили в силу новые правила провоза багажа в ручной клади в самолётах. Так, решили вернуть ограничение на жидкость – не более 100 миллилитров в одной ёмкости.

Также ведутся обсуждения о стандартизации размеров ручной клади во всех авиакомпаниях.

Но почему правила меняются?

Европейская комиссия обеспокоена надёжностью сканеров следующего поколения C3 EDSCB, которые используют в некоторых аэропортах ЕС. Именно благодаря им ранее сняли ограничения на объём ёмкостей с жидкостями.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Тим Макфай, пресс-секретарь Европейской комиссии]:«Комиссия временно вводит ограничения на объём жидкостей в аэропортах ЕС с использованием определённого типа систем обнаружения взрывчатых веществ для ручной клади, известных как EDSCB. Это ответ на техническую проблему с этим конкретным типом оборудования».

Надёжность сканеров поставили ​​под сомнение в техническом отчёте, который Комиссия направила на Европейскую конференцию гражданской авиации в мае.

В документе отмечалось, что гарантировать надёжность сканирования контейнеров с жидкостями объёмом более 330 миллилитров невозможно.

[Шон Типтон, сотрудник The Travel Association]:«Там было несколько проблем. ЕС заявил, что теперь они хотят вернуться к тому, что было в 2004 году».

Что касается размеров ручной клади, то для авиакомпаний ЕС должны разработать единый стандарт.

[Шон Типтон, сотрудник The Travel Association]:«Сегодня у большинства авиакомпаний есть свои правила, и они разные. У некоторых размер ручной клади намного меньше, чем у других. ЕС говорит о стандартизации, чтобы всё было одного размера, независимо от того, какой европейской авиакомпанией вы летите».

Правило 100 миллилитров для жидкостей Еврокомиссия называет временным. Когда его отменят, пока не сообщается.

Короткая ссылка на эту страницу: