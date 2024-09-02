Будапешт привлекает туристов архитектурными жемчужинами

Столица Венгрии, возможно, привлекает не столько туристов, как Лондон или Париж. Однако местные жители считают, что..

Столица Венгрии, возможно, привлекает не столько туристов, как Лондон или Париж. Однако местные жители считают, что она им ничуть не уступает. Исторический центр Будапешта включён в список ЮНЕСКО. Архитектурные памятники добавляют берегам Дуная ещё более живописный вид.

Впечатляющие элементы панорамы – это знаковые мосты, которые соединяют холмистую Буду с равнинным Пештом. Старинный городской ландшафт хранит в себе историю разрушений и созиданий.

На правом берегу Дуная стоит Будайская крепость. Самая древняя часть дворца построена в XIV веке. Это самый значительный монументальный комплекс страны. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мате Видьински, житель Будапешта]:

«Будапешт – один из самых красивых городов в мире. У меня нет предвзятости. Я бы сказал, что он может соперничать с Нью-Йорком и даже Лондоном, Парижем или любым другим городом, поскольку это культурное место, сохранившее традиции».

Поблизости можно увидеть множество зданий XVII и XVIII веков. Они сохранились, несмотря на то, что этот район был дважды почти полностью разрушен.

А на левом берегу Дуная расположился проспект Андраши. Его называют «будапештскими Елисейскими Полями». Он тоже в списке ЮНЕСКО. Проспект длиной два с половиной километра соединяет площадь Ференца Деака с площадью Героев.

[Вивьен Ласло, жительница Будапешта]:«Я испытываю гордость, когда говорю о Будапеште или о Венгрии. Мне посчастливилось побывать в нескольких странах, но думаю, я ни на что не променяла бы Будапешт».

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО насчитывается уже более 1200 объектов, расположенных в 168 странах. При этом Европа – обладательница самого большого количества культурных и природных достопримечательностей.

Короткая ссылка на эту страницу: