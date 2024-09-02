Будапешт привлекает туристов архитектурными жемчужинами

Столица Венгрии, возможно, привлекает не столько туристов, как Лондон или Париж. Однако местные жители считают, что..
Дата загрузки: 2024-09-03
Впечатляющие элементы панорамы – это знаковые мосты, которые соединяют холмистую Буду с равнинным Пештом. Старинный городской ландшафт хранит в себе историю разрушений и созиданий.
На правом берегу Дуная стоит Будайская крепость. Самая древняя часть дворца построена в XIV веке. Это самый значительный монументальный комплекс страны. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов.[Мате Видьински, житель Будапешта]:
«Будапешт – один из самых красивых городов в мире. У меня нет предвзятости. Я бы сказал, что он может соперничать с Нью-Йорком и даже Лондоном, Парижем или любым другим городом, поскольку это культурное место, сохранившее традиции».
Поблизости можно увидеть множество зданий XVII и XVIII веков. Они сохранились, несмотря на то, что этот район был дважды почти полностью разрушен.
А на левом берегу Дуная расположился проспект Андраши. Его называют «будапештскими Елисейскими Полями». Он тоже в списке ЮНЕСКО. Проспект длиной два с половиной километра соединяет площадь Ференца Деака с площадью Героев.[Вивьен Ласло, жительница Будапешта]:
«Я испытываю гордость, когда говорю о Будапеште или о Венгрии. Мне посчастливилось побывать в нескольких странах, но думаю, я ни на что не променяла бы Будапешт».
В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО насчитывается уже более 1200 объектов, расположенных в 168 странах. При этом Европа – обладательница самого большого количества культурных и природных достопримечательностей.
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