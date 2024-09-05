Тысячи людей в Калькутте протестуют против изнасилования и убийства женщины-врача

Тысячи индийцев вышли на ночной протест в Калькутте. Они требуют провести надлежащее расследование по делу об..

Тысячи индийцев вышли на ночной протест в Калькутте. Они требуют провести надлежащее расследование по делу об изнасиловании и убийстве женщины-врача, которая работала в местной больнице.

Тело 31-летней врача-стажёра обнаружили 9 августа в зале для семинаров. Туда накануне женщина пришла отдохнуть после тяжёлой смены. Вскрытие подтвердило, что её избили и изнасиловали. В связи с преступлением задержали полицейского-волонтёра. Родственники погибшей настаивают на том, что виновных несколько.

Этот трагический инцидент всколыхнул общественность всей Индии. Люди требуют от правительства защитить женщин от насилия. В Индии это хроническая и нарастающая проблема.

[протестующая]:

«Мы продолжим борьбу. Будем вместе протестовать на улицах. <…> Наши дети тоже будут бороться за справедливость».

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Медики по всей стране требуют безопасных условий работы. Они хотят, чтобы в больницах были специальные комнаты для отдыха, а сами учреждения находились под такой же охраной, как аэропорты.

В 2012 году индийцев потрясло жестокое групповое изнасилование 23-летней студентки, на которую напали в движущемся автобусе в Нью-Дели. Девушка от полученных травм скончалась в больнице. После этого власти ужесточили законы в отношении насилия над женщинами. Однако процент осуждённых по таким делам по-прежнему низкий, а преступлений становится больше.

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