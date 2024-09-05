Пожары уничтожили 20% заповедника в Бразилии

В предместьях столицы Бразилии уже несколько дней пытаются сдержать масштабный лесной пожар. Он выжег 20% Национального..

В предместьях столицы Бразилии уже несколько дней пытаются сдержать масштабный лесной пожар. Он выжег 20% Национального леса Бразилиа – заповедника площадью 5600 гектаров, защищающего источники 70% пресной воды города Бразилиа. Сам мегаполис окутан дымом.

Пожарные делают успехи, но полностью взять пламя под контроль пока не удалось. Они пытаются не допустить того, чтобы огонь перекинулся на сады, где фермеры выращивают помидоры и цветы.

[Годой, пожарный]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В данный момент мы пытаемся защитить и контролировать территорию, где расположены фермы. Проблема в том, что дороги не могут сдержать угли, которые поднимаются на 50-60 метров».

[Эмилия Васкоселлос, владелица фермы]:«Я попросила пожарных о помощи. Там находится скот, и он более защищён, поскольку перед ним есть цветы. Думаю, мне помогут, и огонь не успеет туда добраться».

Пожар вспыхнул в разгар засушливого сезона. При этом власти говорят, что это был поджог.

Это не единственный пожар, который полыхает в Бразилии. Согласно отчёту властей, в августе из-за рекордной засухи в Амазонии пожары в регионе достигли самого высокого уровня за последние 14 лет.

Города в амазонских штатах Рондония и Акри также страдают от дыма. Люди ходят в защитных масках, а аэропорты отменяют рейсы.

[Эдсон Оливейра, бизнесмен из Рондонии]:

«У нас закончились запасы масок для лица в 35 магазинах. Увлажнители воздуха распроданы. И многие лекарства, которые врачи прописывают для дыхательной системы, также распроданы». [Жозе Феррейра, уличный торговец в Рондонии]:

«Это изнурительно. Обычно я хожу без остановки, предлагая людям продукты, но теперь устаю от ходьбы. У меня одышка».

Пожары, охватившие север Бразилии, также достигли центрального штата Гояс.

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