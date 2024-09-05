Пожары уничтожили 20% заповедника в Бразилии

В предместьях столицы Бразилии уже несколько дней пытаются сдержать масштабный лесной пожар. Он выжег 20% Национального..
Дата загрузки: 2024-09-05
Пожарные делают успехи, но полностью взять пламя под контроль пока не удалось. Они пытаются не допустить того, чтобы огонь перекинулся на сады, где фермеры выращивают помидоры и цветы.[Эмилия Васкоселлос, владелица фермы]:
«Я попросила пожарных о помощи. Там находится скот, и он более защищён, поскольку перед ним есть цветы. Думаю, мне помогут, и огонь не успеет туда добраться».
[Годой, пожарный]:
«В данный момент мы пытаемся защитить и контролировать территорию, где расположены фермы. Проблема в том, что дороги не могут сдержать угли, которые поднимаются на 50-60 метров».
Пожар вспыхнул в разгар засушливого сезона. При этом власти говорят, что это был поджог.
Это не единственный пожар, который полыхает в Бразилии. Согласно отчёту властей, в августе из-за рекордной засухи в Амазонии пожары в регионе достигли самого высокого уровня за последние 14 лет.
Города в амазонских штатах Рондония и Акри также страдают от дыма. Люди ходят в защитных масках, а аэропорты отменяют рейсы.
[Эдсон Оливейра, бизнесмен из Рондонии]:
«У нас закончились запасы масок для лица в 35 магазинах. Увлажнители воздуха распроданы. И многие лекарства, которые врачи прописывают для дыхательной системы, также распроданы». [Жозе Феррейра, уличный торговец в Рондонии]:
«Это изнурительно. Обычно я хожу без остановки, предлагая людям продукты, но теперь устаю от ходьбы. У меня одышка».
Пожары, охватившие север Бразилии, также достигли центрального штата Гояс.
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