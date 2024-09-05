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Школьник в штате Джорджия устроил стрельбу в школе, убив четверых

Школьник в штате Джорджия устроил стрельбу в школе, убив четверых

14-летний подросток устроил стрельбу в школе американского штата Джорджия. В итоге четыре человека погибли, ещё девять..

Дата загрузки: 2024-09-05

Школьник в штате Джорджия устроил стрельбу в школе, убив четверых
14-летний подросток устроил стрельбу в школе американского штата Джорджия. В итоге четыре человека погибли, ещё девять получили ранения.

Инцидент произошёл в среду в городе Виндер в 70 километрах от Атланты. Полиция задержала подозреваемого. Это ученик той же школы Колт Грей. Ему предъявят обвинения в убийстве четверых человек и будут судить как взрослого, а не как подростка.

Он застрелил двоих учеников и двоих учителей.

[Крис Хоузи, офицер бюро расследований]:

«В ходе этого трагического инцидента погибли 14-летний Мейсон Шермерхорн, который учился здесь в школе, 14-летний Кристиан Ангуло, который также здесь учился. Погиб Ричард Аспенволл. Он был учителем. Кроме того, погибла Кристина Ирими – тоже учитель».

Ещё в мае прошлого года ФБР получило наводку о том, что в интернете появились угрозы устроить стрельбу в школе, и что написал их Колт Грей. Однако тогда полиция лишь побеседовала с отцом мальчика. Тот сказал, что у него есть охотничье ружьё, однако он держит его под замком.

В итоге полицейские предупредили местные школы, что за Греем необходимо присматривать.

[школьник]:
«Я всё ещё не верю, что это правда. Я знаю девушку, которая получила пулю в ногу, и это действительно сломало меня, потому что она была мне как сестра. И я не знаю, как реагировать».

[местный житель]:
«Это сложно осознать. Просто невероятно, что подобное могло произойти здесь, в нашем городе».

Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Он также в очередной раз призвал законодателей запретить продажу полуавтоматических винтовок и магазинов повышенной ёмкости.
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