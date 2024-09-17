Сказочные миры из огней украсили Сингапур

Девять сказочных миров, сотканных из разноцветных огней, выросли в Сингапуре. Здесь можно прогуляться среди динозавров, пройтись..
Дата загрузки: 2024-09-17
Девять сказочных миров, сотканных из разноцветных огней, выросли в Сингапуре. Здесь можно прогуляться среди динозавров, пройтись по песчаным дюнам, насладиться путешествием по джунглям и заглянуть в зимнюю страну чудес.
Все эти инсталляции – плод творческой фантазии дизайнера Нормана Латуреля. Он организует международный фестиваль света illumi в разных странах.
[Норман Латурель, дизайнер]:
«У меня много идей и мечтаний. Я отталкивался от своей мечты, от пережитого в путешествиях, а также от своих идей. Вы знаете, что я видел и что сделал. Я просто взял несколько идей и развил их, опираясь на воображение».
В Сингапуре такой фестиваль проходит впервые.
[гостья фестиваля]:
«Мне нравится эта атмосфера. Кажется, что попадаешь в другой мир, поскольку здесь разные темы и разные захватывающие впечатления».
[гостья фестиваля]:
«Я не знала, что меня ждёт, но приятно удивлена тем, что увижу сегодня вечером. Это очень красочно. Думаю, это идеальный вечер для отдыха с друзьями и семьёй».
На подготовку выставки ушло почти полтора месяца. В работе участвовали 100 человек. Инсталляции состоят из 20 миллионов светодиодных лампочек. Фестиваль в Сингапуре продлится до конца февраля следующего года.
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