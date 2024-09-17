Прекрасное, но не вечное: художники создают картины на песчаных отмелях в Хорватии

Эти песчаные отмели в устье Неретвы в Хорватии превратились в гигантские холсты. Художники рисуют на них..
Дата загрузки: 2024-09-17
Эти песчаные отмели в устье Неретвы в Хорватии превратились в гигантские холсты. Художники рисуют на них великолепные, но недолговечные картины. Они продержатся лишь до прилива, а на утро песчаный холст снова станет чистым.
[Никола Фалер, организатор фестиваля]:
«Надо действовать быстро, потому что вода прибывает и смывает рисунки. Но приятнее всего то, что на следующий день можно снова творить. Перед нами новая, чистая песчаная отмель, и можно создать ещё один рисунок».
В фестивале песчаного искусства «Неретва» участвуют художники из разных стран.
[Эмманюэль Армон, художница из Франции]:
«Я впервые рисовала на песке, и для меня это удивительный опыт. Мы находимся в гармонии с природой, создавая что-то прекрасное, но временное. Так что для меня это интересный творческий процесс».
Рисовать гигантские картины нелегко. Приходится опираться только на свои ощущения.
[Ружица Сегарич, художница из Хорватии]:
«На самом деле, рисуешь и не видишь эту картину, не знаешь, что рисуешь. Надо немного поверить в себя, почувствовать уверенность и убедить себя, что всё получится».
Результаты своей работы художники оценивают с помощью воздушной видеосъёмки.
Фестиваль на Неретве проходит уже в четвёртый раз. Организатор хочет донести до людей, как важно находиться в гармонии с природой.
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