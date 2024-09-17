Полиция Флориды опубликовала момент ареста человека, который намеревался убить экс-президента Дональда Трампа. Это кадры с нательной..

Подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа предстал перед судом

Полиция Флориды опубликовала момент ареста человека, который намеревался убить экс-президента Дональда Трампа. Это кадры с нательной камеры полицейского.

В результате инцидента, который произошёл в воскресенье, кандидат в президенты от Республиканской партии не пострадал.

А 58-летний Райан Раут уже предстал перед федеральным судом. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам. Они связаны с огнестрельным оружием.

По данным следствия, Раута обнаружили в кустах с винтовкой у поля для гольфа во Флориде. Трамп играл в нескольких сотнях метров от него.

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При этом, как показывают записи с камер видеонаблюдения, он находился вблизи поля для гольфа более 11 часов, прежде чем его заметила полиция.

[Рон Роу, и. о. директора Секретной службы]:«Когда бывший президент Трамп двигался по пятому фервею, пересекая поле и выходя из просматриваемой области шестого грина, агент, который визуально осматривал территорию шестого грина, увидел субъекта, вооружённого чем-то похожим на винтовку. Агент сразу открыл огонь. Субъект, который не видел экс-президента, скрылся с места происшествия. Он не стрелял в нашего агента».

Первоначальные обвинения против Раута включают незаконное хранение огнестрельного оружия со стёртым серийным номером. Они подразумевают предварительное заключение. Сейчас следователи изучают заряженную штурмовую винтовку с прицелом, цифровую камеру и другие предметы, которые подозреваемый оставил на месте слежки за Трампом.

Офицеры также просматривают его аккаунты в социальных сетях и опрашивают членов семьи.

[Джейсон Рассел, бывший агент Секретной службы]:«Они, конечно, усилили защиту. Устранить все угрозы невозможно. Такова реальность, в котором мы живём».

Инцидент произошел всего через два месяца после того, как другой вооруженный человек выстрелил в Трампа во время митинга 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, задев пулей ухо экс-президента.

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