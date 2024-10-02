Старейший в мире магазин игрушек Hamleys представил лучшие подарки на Рождество

Ещё октябрь, а на Риджент-стрит в Лондоне закружились снежинки. Пока это ненастоящий снег, но зима, а..

Ещё октябрь, а на Риджент-стрит в Лондоне закружились снежинки. Пока это ненастоящий снег, но зима, а значит и Рождество, уже близко. По крайней мере, так считают в Hamleys – самом старом в мире магазине игрушек.

[Кин Херман, главный менеджер магазина]:

«Для Рождества никогда не бывает слишком рано. Мы начинаем говорить о Рождестве в январе. Как только одно Рождество заканчивается, мы уже думаем о следующем».

Но сейчас подумать о Рождестве самое время. Поэтому магазин представляет «Десятку лучших». Это топ-игрушки, которые предлагают покупать в качестве подарков на главный праздник года.

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В список вошёл популярный мультперсонаж Стич.

[Кин Херман, главный менеджер магазина]:

«В этом году мы уделяем большое внимание кино и телевидению. Стич пользуется популярностью. Скоро о нём выйдет новый фильм. Мы уверены, что Стич станет одной из наших главных рождественских игрушек».

Также в топ-10 входят кукла-младенец, набор цветных кубиков и конструкторы Lego.

[Кин Херман, главный менеджер магазина]:

«Мы наблюдаем большое увлечение коллекционированием. Так, у Lego есть множество взрослых поклонников. Они покупают конструкторы, вынимают их из коробок и собирают, а потом выставляют на всеобщее обозрение».

В магазине уверяют, что каждый покупатель обязательно найдёт что-то для себя. Ассортимент рассчитан на любой бюджет и включает как недорогие игрушки, так и продукцию премиум-класса.

Руководство Hamleys считает, что в это Рождество торговля будет хорошей. Надежду на это вселяет оптимистичные настроения покупателей.

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