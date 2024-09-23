Трудности и радость: японские женщины хранят традиции создания шаров тэмари

В этой светлой мастерской на японском острове Сикоку кажется, будто время остановилось. Несколько мастериц кропотливо делают..

В этой светлой мастерской на японском острове Сикоку кажется, будто время остановилось. Несколько мастериц кропотливо делают стежок за стежком, создавая прекрасные узоры на твёрдом шарике. В Японии их называют «тэмари».

Традиции создания тэмари уже сотни лет. Когда-то в эти мячики играли женщины и дети. Теперь это ценное произведение искусства, которым владельцы дорожат, как картиной или скульптурой.

На каждом японском острове была своя техника создания тэмари. Эйко Араки унаследовала и хранит традиции острова Сикоку.

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[Эйко Араки, мастер по изготовлению тэмари]:

«Говорят, что история тэмари, японского расшитого мячика, насчитывает более 1000 лет. Это часть очень древней традиции Японии. Однако считается, что тэмари сануки-кагари из префектуры Кагава делали в период Эдо с 1603 по 1868 год».

Весь мячик полностью делают вручную.

[Томоэ Мидзобути, мастер по изготовлению тэмари]:«Самое сложное – сделать основу тэмари, шар. Его делают из рисовой шелухи, обёрнутой тонкой бумагой. Основу обматывают нитками, пока она не превратится в шар. Даже через много лет работы иногда получается хорошо, а иногда – нет».

На готовой сфере нитками делают разметку, и мяч становится похожим на глобус. Потом мастерицы вышивают узор. На один мячик уходят недели. Если узор сложный, то – месяцы.

[Эйко Араки, мастер по изготовлению тэмари]:«Из ничего рождается нечто прекрасное, приносящее людям радость. Вот в чём суть тэмари».

Нитки для тэмари используют хлопковые. Окрашивают их сами и только натуральными красками, в основном из растений. Нити пропитывают отваром из соевых семян – так хлопок лучше прокрашивается. Цветовая гамма достигает 140 оттенков.

Вышивать тэмари очень сложно – не только из-за узоров, но и потому что шарик твёрдый. На обучение уходит десять лет, но у Эйко много последовательниц.

[Эйко Араки, мастер по изготовлению тэмари]:«Когда люди начинают испытывать радость, несмотря на трудности, которые сопутствуют изготовлению тэмари, они, как правило, продолжают этим заниматься».

Тэмари со сложными узорами стоят сотни долларов, но есть и дешевле – по 40 и даже по 10 долларов. Маленькими тэмари можно украшать ёлку. Также мастерицы делают шарики, наполненные ароматическими травами.

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[Эйко Араки, мастер по изготовлению тэмари]:«С помощью тэмари я хочу донести до людей мысль о том, что некоторые прекрасные вещи можно сделать только вручную».