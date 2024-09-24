22 сентября во Всемирный день носорога ещё раз вспомнили о важности сохранения этих животных. В частности,..

День носорога: как северных белых носорогов выращивают в пробирках

22 сентября во Всемирный день носорога ещё раз вспомнили о важности сохранения этих животных. В частности, северных белых носорогов. В мире осталось всего два представителя этого подвида. Обе самки, и обе не способны выносить детёныша.

Сейчас же полным ходом идёт программа восстановления популяции. Для этого в лаборатории благодаря заранее замороженным яйцеклеткам и сперматозоидам выращивают эмбрионы. Затем их планируют поместить в суррогатную мать – самку южного белого носорога. Представителей этого подвида сегодня насчитывается около 20 тысяч.

В сентябре прошлого года профессор Томас Хильдебрандт из проекта BioRescue уже провёл перенос эмбриона. Но этот день не стал историческим. Суррогатная мать умерла от болезни, не связанной с беременностью, примерно через 70 дней после искусственного переноса.

Но программа на этом не остановилась. В этой лаборатории в Берлине создали несколько десятков эмбрионов северного белого носорога.

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[Томас Хильдебрандт, представитель проекта проекта BioRescue]:«Сегодня мы можем сказать, что у нас есть 33 эмбриона северного белого носорога. Чистые эмбрионы северного белого носорога. И эти эмбрионы происходят от двух разных отцов».

Последнему самцу северного белого носорога, Судану, было 45 лет, когда его усыпили в 2018 году из-за возрастных осложнений.

Эмбрионы создали с использованием спермы, которую заморозили в некоторых случаях десятилетия назад, и яйцеклеток одной из оставшихся самок северного белого носорога.

Половина эмбрионов хранится в Берлине, другая половина – в Италии.

[Томас Хильдебрандт, представитель проекта проекта BioRescue]:«У нас много доступных эмбрионов, и мы предполагаем, что сможем произвести около 10-15 детёнышей. Это означает, что эти детеныши, конечно, также произведут новые яйцеклетки. Затем программа может продолжаться бесконечно».

Если всё пойдёт по плану, то первых выращенных в пробирке северных белых носорогов можно будет выпустить в дикую природу примерно через 20 лет.

Популяция южных белых и чёрных носорогов в Африке значительно сократилась из-за браконьерства ради их рогов.

При этом некоторые природоохранные организации утверждают, что северных белых носорогов спасать слишком поздно, поскольку естественная среда их обитания в Чаде, Судане, Уганде, Конго и Центральноафриканской Республике опустошена из-за военных конфликтов.

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