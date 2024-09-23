Израиль обещает продолжать удары по «Хезболле»

Израильские военные заявили, что перехватили беспилотник, запущенный из Ирака и пересёкший границу Израиля с сирийской территории...

Израильские военные заявили, что перехватили беспилотник, запущенный из Ирака и пересёкший границу Израиля с сирийской территории. Они добавили, что пострадавших нет.

Израиль и «Хезболла» обменялись интенсивным огнём в воскресенье. При этом израильские военные самолёты провели на юге Ливана самую интенсивную бомбардировку почти за год конфликта. «Хезболла» же выпустила ракеты вглубь северного Израиля.

А в субботу израильские военные заявили, что поразили около 290 целей, включая тысячи ракетных установок «Хезболлы». Они также заявили, что будут продолжать это делать, пока жители севера Израиля не смогут вернуться в свои покинутые дома.

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[Херци Ха-Леви, начальник Генштаба Армии обороны Израиля]:

«Ни одно государство не должно подвергаться подобной угрозе его гражданам и суверенитету. Хезболла размещает свои пусковые установки рядом с ливанскими гражданами и тем самым подвергает их опасности. Мы сделаем всё возможное, чтобы устранить угрозы. Мы вернём жителей в их дома».

Сегодня во многих северных районах Израиля закрыты школы и ограничены общественные собрания. Кроме того, больницы перевели свою деятельность в учреждения с дополнительной защитой от ракетных ударов.

Напомним, в пятницу Израиль в результате авиаудара по южным пригородам Бейрута ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлы» и нескольких членов элитного подразделения группировки под названием «Силы аль-Хаджа Радвана».

Убит Ибрагим Акиль – исполняющий обязанности командира элитного подразделения «Хезболлы». Израильские военные сообщили, что в результате удара также погибли другие высокопоставленные члены этого подразделения.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, 12 человек погибло и 66 получили ранения.

Пятничные атаки стали кульминацией недели, в ходе которой Израиль провёл смертоносную операцию в отношении «Хезболлы».

Так, во вторник взорвались тысячи электронных пейджеров, используемых группировкой. Днём позже взорвались портативные радиостанции.

В результате последовательных атак погибло 37 человек, более 3000 получили ранения.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в четверг обвинил во взрывах Израиль, заявив, что тот перешёл все красные линии. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не причастна к взрывам пейджеров.

До сих пор неясно, как взрывчатка попала в такое количество устройств связи, используемых ливанской боевой группировкой. Однако два источника в службе безопасности сообщили, что «Хезболла» раздавала пейджеры своим членам всего за несколько часов до того, как они взорвались. И устройства проверяли на предмет угроз.

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