От чёрно-белых до цифровых: египтянин почти 50 лет делает фото на пляже

74-летний египетский фотограф Халед Абдель-Фаттах проводит дни на пляже в египетской провинции Суэц. Благодаря своей верной камере он почти полвека фиксирует воспоминания для отдыхающих. Сначала делал это в чёрно-белом варианте, сейчас – цифровой камерой. [Халед Абдель-Фаттах, фотограф]:«Мне 74 года, и я работаю на берегу уже 50 лет, со времен чёрно-белой фотографии. Теперь я работаю с цветной (фотографией); у каждой эпохи своё время. Это моя единственная профессия».

Абдель увлёкся фотографией в 20 лет, когда ему сделали фото на память. Это зажгло страсть, которая побудила его заняться этим ремеслом профессионально.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Теперь он постоянный работник на пляжах Суэца. Говорит, что был свидетелем эволюции фотографии.

[Халед Абдель-Фаттах, фотограф]:«С тех пор как появились мобильные телефоны, люди фотографируют на них, но мобильные фотографии никогда не бывают такими же, как те, что сделаны камерой. Даже если у клиента есть телефон, он все равно просит меня сделать ему снимок камерой, потому что есть разница между камерой и телефоном».

Отдыхающие на пляже хорошо знают Халеда. Вспоминают, что фото у него делали ещё их отцы и деды.

[Мустафа Мохаммед, отдыхающий]:«У господина Халеда, конечно, отличная репутация, и его фотографии превосходны, действительно замечательные». [Махмуд Мохаммед, отдыхающий]:«Фотографии дяди Халеда замечательные, и мы храним их как память о том времени, когда их сделали. Мы из Суэца. Он занимается этим ужа давно».

Халед же говорит, что никогда не оставит это занятие.

Короткая ссылка на эту страницу:

[Халед Абдель-Фаттах, фотограф]:«Мое желание – умереть в этой профессии, поскольку я никогда не делал ничего другого, кроме фотографии. Дай Бог мне долгой жизни».