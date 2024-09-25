От чёрно-белых до цифровых: египтянин почти 50 лет делает фото на пляже

74-летний египетский фотограф Халед Абдель-Фаттах проводит дни на пляже в египетской провинции Суэц. Благодаря своей верной..
Дата загрузки: 2024-09-25
«Мне 74 года, и я работаю на берегу уже 50 лет, со времен чёрно-белой фотографии. Теперь я работаю с цветной (фотографией); у каждой эпохи своё время. Это моя единственная профессия».
Абдель увлёкся фотографией в 20 лет, когда ему сделали фото на память. Это зажгло страсть, которая побудила его заняться этим ремеслом профессионально.
Теперь он постоянный работник на пляжах Суэца. Говорит, что был свидетелем эволюции фотографии.[Халед Абдель-Фаттах, фотограф]:
«С тех пор как появились мобильные телефоны, люди фотографируют на них, но мобильные фотографии никогда не бывают такими же, как те, что сделаны камерой. Даже если у клиента есть телефон, он все равно просит меня сделать ему снимок камерой, потому что есть разница между камерой и телефоном».
Отдыхающие на пляже хорошо знают Халеда. Вспоминают, что фото у него делали ещё их отцы и деды.[Мустафа Мохаммед, отдыхающий]:
«У господина Халеда, конечно, отличная репутация, и его фотографии превосходны, действительно замечательные». [Махмуд Мохаммед, отдыхающий]:
«Фотографии дяди Халеда замечательные, и мы храним их как память о том времени, когда их сделали. Мы из Суэца. Он занимается этим ужа давно».
Халед же говорит, что никогда не оставит это занятие.[Халед Абдель-Фаттах, фотограф]:
«Мое желание – умереть в этой профессии, поскольку я никогда не делал ничего другого, кроме фотографии. Дай Бог мне долгой жизни».
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