Израильские военные ликвидировали старшего командира «Хезболлы»

Группировка «Хезболла» рано утром в среду подтвердила, что Израиль ликвидировал её старшего командира Ибрагима Кубаиси. Он..

Группировка «Хезболла» рано утром в среду подтвердила, что Израиль ликвидировал её старшего командира Ибрагима Кубаиси. Он был убит в результате израильских авиаударов по ливанской столице накануне. Армия Израиля сообщает, что Кубаиси возглавлял ракетные силы «Хезболлы».

Как сообщил министр здравоохранения Ливана телеканалу «Аль Джазира», ракетные обстрелы со стороны Израиля с утра понедельника привели к гибели 569 человек, включая 50 детей. 1835 человек ранены.

Новое наступление на «Хезболлу» вызвало опасения, что почти годичный конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа обостряется и может дестабилизировать Ближний Восток.

Тем временем, в среду в Тель-Авиве звучали сирены. Как сообщили военные, система ПВО перехватила одну ракету класса «земля-земля», которую запустили с территории Ливана.

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Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало. Сирены также звучали в других районах в центре Израиля, включая город Нетания.

Поддерживаемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» за последние дни выпустила сотни ракет и дронов по Израилю.

В ответ израильские военные на этой неделе нанесли самые мощные авиаудары по Ливану за всю войну, нацелившись на лидеров «Хезболлы» и поразив сотни целей в глубине страны.

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