Здесь нельзя терять ни минуты. На чемпионате мира по пазлам на счету буквально каждая секунда. Любители..

Чемпионат мира по скоростному сбору пазлов прошёл в Испании

Здесь нельзя терять ни минуты. На чемпионате мира по пазлам на счету буквально каждая секунда.

Любители пазлов соревнуются друг с другом на время в испанском Вальядолиде.

Чемпионаты мира по пазлам проводятся с 2019 года. Но после пандемии коронавируса интерес к турнирам значительно вырос.

В течение четырёх дней 3500 любителей головоломок соревнуются в индивидуальных, парных и командных соревнованиях.

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Победительницей в индивидуальном зачёте стала 30-летняя Кристин Тув из Норвегии. Чтобы собрать сложную головоломку, ей потребовалось чуть больше 37 минут.

[Кристин Тув, победительница в индивидуальном зачёте]:«Я собирала головоломки всю свою жизнь, но во время пандемии я услышала о скоростном сборе пазлов и подумала: «Я поеду на чемпионат мира». После этого я начала тренироваться».

И хотя это, возможно, не экстремальный вид спорта, Кристин говорит, что получает от него «адреналиновый удар».

[Кристин Тув, победительница в индивидуальном зачёте]:«Это очень необычно – получать заряд адреналина дома в воскресенье утром, просто собирая пазл. Именно это я чувствую, когда действительно быстро собираю пазл».

В финале в командном зачёте у участников есть три часа, чтобы собрать два совершенно новых пазла из тысячи деталей. Для парного соревнования выделяют два часа, чтобы собрать пазл из тысячи деталей, а в индивидуальных состязаниях дают 75 минут на пазл из 500 деталей.

В этом году в мероприятии участвовали представители 68 стран. Больше всего участников было из Германии, Испании и США.

Самая юная участница — девятилетняя Альма Белла из Гибралтара.

[Альма Белла, участница]:«Мне нравятся пазлы, потому что это весело, я их люблю, мне всегда нравится бросать себе вызов с разными видами и текстурами, и они расслабляют».

Участники должны сами оплатить свои расходы на проезд и проживание, чтобы принять участие в чемпионате. Для многих поездка оказывается достаточно дорогой.

При этом главный приз не очень большой и составляет 1000 евро.

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