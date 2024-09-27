В Кении хоронят школьников, погибших в страшном пожаре

Тысячи людей пришли на похороны школьников в кенийском городе Ньери. В начале сентября в местной школе-интернате..

Тысячи людей пришли на похороны школьников в кенийском городе Ньери.

В начале сентября в местной школе-интернате разыгралась трагедия – случился пожар. Погиб 21 ребёнок – мальчики в возрасте от девяти до 13 лет.

Что стало причиной, пока неясно. Власти обещают провести расследование.

Пожары в кенийских школах происходят часто, и часто гибнут дети. Так, согласно парламентскому отчёту, только в 2018-м году в государственных средних школах было зафиксировано более 60 случаев поджогов. И власти утверждают, что их, как правило, устраивают сами дети в знак протеста против жёсткой дисциплины.

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Сегодня на похоронах присутствуют заместитель президента Кении и министр образования.

[Джулиус Мигоа Огамба, министр образования Кении]:

«Не обязательно виновато правительство. Люди могут нервничать по многим причинам. Некоторые дети боятся экзаменов. Тогда причём тут власти? Порой всё дело в недисциплинированности, употреблении наркотиков, в конфликтах с людьми, директорами, другими школьниками и прочем. Некоторые поджоги преднамеренные, некоторые уголовные, и есть дела в суде, так что правительство тут ни при чём».

Некоторые кенийские родители уже перестали отдавать своих детей в школы-интернаты из-за угрозы пожаров. Другие же считают, что это не выход, как и закрытие школ.

[местная жительница]:

«По-моему, закрывать школу не нужно. Если мой дом сгорит, я что – останусь спать на улице? Разве я не построю другой? Так что школу нужно нормально построить, отремонтировать общежития, чтобы дети могли вернуться к учёбе».

Пожар 6 сентября случился в школьном общежитии, когда дети спали. В тот момент в здании находилось 156 мальчиков. Президент Кении объявлял по погибшим трёхдневный национальный траур.

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