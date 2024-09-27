«Я переживу всё» – так называется эта популярная хорватская песня. Она звучит в кабинете онкологической клиники..

В Хорватии хор объединяет пациентов без гортани и голосовых связок

«Я переживу всё» – так называется эта популярная хорватская песня. Она звучит в кабинете онкологической клиники в Загребе. Исполняет песню необычный мужской хор под названием «Оптимисты». Все певцы болели раком горла, поэтому им удалили гортань и голосовые связки.

Хор появился в 2007 году и стал первым подобным певческим коллективом в мире.

Веселико присоединился к хору в прошлом году. Говорит, что это помогло ему справиться с болезнью и психологическими трудностями. Сейчас он продолжает работать в своей небольшой типографии, а также каждую неделю ходит на репетиции.

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[Веселико Стояк, певец хора «Оптимисты»]:

«Когда с человеком случается что-то подобное, он шокирован и впадает в депрессию. Надо немного душевной стойкости, чтобы пройти через всё это. И оказывается, что на самом деле лучшая терапия – это общение с людьми с такой же проблемой. Я никогда не был поклонником идеи групп поддержки, но люди с такой же проблемой понимают вас лучше всего, и это факт».

Идея создать хор возникла у логопеда, работающего с пациентами без гортани и голосовых связок.

[Тамара Живкович Иванович, логопед]:

«Если они могут говорить без гортани, значит, могут и петь. Это не настоящий певческий голос, поскольку у этих пациентов нет голосовых связок, им не быть профессионалами. Но это всё равно пение».

После операции таким пациентам приходится дышать с помощью трахеостомической трубки. Это отталкивает некоторых людей.

[Веселико Стояк, певец хора «Оптимисты»]:

«Наша цель – позволить людям узнать о нас и стереть это клеймо. Таких, как мы, очень мало. Каждый год в Хорватии у 100-150 человек диагностируют рак горла. И большинство людей, увидев меня с этой штукой в горле, пугаются. Нам будет легче, когда люди поймут, в чём дело. Они станут относиться к нам иначе».

Репертуар хора разнообразный, состоит из хорватских песен. Творческий коллектив выступает и в стране, и за рубежом. Его приглашают на концерты и медицинские конгрессы. И хотя песни звучат необычно, зрители исполнителей полюбили.

Хор оптимистов также помог создать подобные творческие коллективы в соседних странах.

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