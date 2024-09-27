Собака-робот Spot на страже урожая

Этот похожий на собаку робот Spot может сократить применение вредных пестицидов. Он бродит по полям, ища..
Дата загрузки: 2024-09-27
Он бродит по полям, ища сорняки. Потом применяет непосредственно к ним особый метод уничтожения – направляет на них пламя горелки. Это помогает сократить загрязнение почвы химикатами.
При этом полностью сорняк робот не уничтожает. Он только ослабляет его у корня, что предотвращает его более быстрый повторный рост.[Дечжэнь Сун, эксперт в области робототехники]:
«На самом деле это система подавления, она не может полностью уничтожить сорняк. Но чем дольше вы можете его подавлять, тем больше будет возможности у культуры перерасти сорняк, чтобы возникла конкуренция за питание и солнце».
Пламя, исходящее от робота может воздействовать и на так называемые «суперсорняки», которые становятся более устойчивыми к традиционным пестицидам.
Учёные провели месяцы, исследуя и испытывая робота на полях Техаса. Они надеются, что собака сможет значительно разгрузить фермеров, которым не хватает рабочей силы.[Дечжэнь Сун, эксперт в области робототехники]:
«Есть ещё один кризис, с которым мы сталкиваемся в области сельского хозяйства: средний возраст фермера продолжает расти, потому что молодые люди не хотят выполнять эту тяжелую работу. Так что определённо есть потребность в таких роботах».
По данным ООН, пестициды существуют в окружающей среде десятилетиями, угрожая производству продуктов питания и загрязняя почву и водные источники.
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