fb pixel
Телеканал NTD

Собака-робот Spot на страже урожая

Собака-робот Spot на страже урожая

Этот похожий на собаку робот Spot может сократить применение вредных пестицидов. Он бродит по полям, ища..

Дата загрузки: 2024-09-27

Собака-робот Spot на страже урожая
Этот похожий на собаку робот Spot может сократить применение вредных пестицидов.

Он бродит по полям, ища сорняки. Потом применяет непосредственно к ним особый метод уничтожения – направляет на них пламя горелки. Это помогает сократить загрязнение почвы химикатами.

При этом полностью сорняк робот не уничтожает. Он только ослабляет его у корня, что предотвращает его более быстрый повторный рост.

[Дечжэнь Сун, эксперт в области робототехники]:

«На самом деле это система подавления, она не может полностью уничтожить сорняк. Но чем дольше вы можете его подавлять, тем больше будет возможности у культуры перерасти сорняк, чтобы возникла конкуренция за питание и солнце».

Пламя, исходящее от робота может воздействовать и на так называемые «суперсорняки», которые становятся более устойчивыми к традиционным пестицидам.

Учёные провели месяцы, исследуя и испытывая робота на полях Техаса. Они надеются, что собака сможет значительно разгрузить фермеров, которым не хватает рабочей силы.

[Дечжэнь Сун, эксперт в области робототехники]:
«Есть ещё один кризис, с которым мы сталкиваемся в области сельского хозяйства: средний возраст фермера продолжает расти, потому что молодые люди не хотят выполнять эту тяжелую работу. Так что определённо есть потребность в таких роботах».

По данным ООН, пестициды существуют в окружающей среде десятилетиями, угрожая производству продуктов питания и загрязняя почву и водные источники.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...