Собака-робот Spot на страже урожая

Этот похожий на собаку робот Spot может сократить применение вредных пестицидов. Он бродит по полям, ища..

Этот похожий на собаку робот Spot может сократить применение вредных пестицидов.

Он бродит по полям, ища сорняки. Потом применяет непосредственно к ним особый метод уничтожения – направляет на них пламя горелки. Это помогает сократить загрязнение почвы химикатами.

При этом полностью сорняк робот не уничтожает. Он только ослабляет его у корня, что предотвращает его более быстрый повторный рост.

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[Дечжэнь Сун, эксперт в области робототехники]:

«На самом деле это система подавления, она не может полностью уничтожить сорняк. Но чем дольше вы можете его подавлять, тем больше будет возможности у культуры перерасти сорняк, чтобы возникла конкуренция за питание и солнце».

Пламя, исходящее от робота может воздействовать и на так называемые «суперсорняки», которые становятся более устойчивыми к традиционным пестицидам.

Учёные провели месяцы, исследуя и испытывая робота на полях Техаса. Они надеются, что собака сможет значительно разгрузить фермеров, которым не хватает рабочей силы.

[Дечжэнь Сун, эксперт в области робототехники]:«Есть ещё один кризис, с которым мы сталкиваемся в области сельского хозяйства: средний возраст фермера продолжает расти, потому что молодые люди не хотят выполнять эту тяжелую работу. Так что определённо есть потребность в таких роботах».

По данным ООН, пестициды существуют в окружающей среде десятилетиями, угрожая производству продуктов питания и загрязняя почву и водные источники.

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