Аргентинский город переживает нашествие попугаев

Масштабное нашествие скалистых попугаев переживает городок Иларио-Аскасуби в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Люди с трудом выносят их..

Масштабное нашествие скалистых попугаев переживает городок Иларио-Аскасуби в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Люди с трудом выносят их постоянный крик. Раздражает и повсюду лежащий птичий помёт.

По словам местных жителей, на каждого из 5000 горожан приходится по десять попугаев. Кроме того, птицы своими мощными клювами повреждают провода. В итоге часто отключается электричество.

Местный журналист, работающий на радио, говорит, что его программы уже не раз прерывались.

[Рамон Альварес, сотрудник радио]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Они кусают и повреждают кабели. Во время дождя вода может попасть на оголённые провода, и подача электричества прервётся. Из-за этих попугаев каждый день проблемы и расходы. Само собой, если нет электричества, радио не работает».

Биологи объясняют, что тысячи попугаев прилетели в Иларио-Аскасуби из-за вырубки лесов на близлежащих холмах.

[Дайана Лера, биолог]:

«Скалистые попугаи обитают почти исключительно на склонах холмов. Исторически сложилось так, что они питаются тем, что даёт та среда. Сейчас растительность на холмах исчезает. По оценкам, на юге провинции Буэнос-Айрес леса ежегодно сокращаются на 4%. Попугаи остаются без пищи и всё чаще перебираются ближе к городам, где находят еду, кров и воду».

Попугаи стали прилетать в этот город несколько лет назад. Остаются здесь на осень и зиму. Летом они мигрируют на юг, к скалам Патагонии. Там размножаются, а потом летят обратно.

В городе пробовали отпугнуть птиц шумом и лучами лазерной подсветки. Однако пока ничего не помогает.

Биологи же говорят, что единственный способ избавиться от нашествия – восстановить естественную среду обитания скалистых попугаев.

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