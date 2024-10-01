Экологи подсчитали популяцию тюленей в устье Темзы

Устье реки Темзы – это не только обширная сеть водных путей, но и чрезвычайно оживлённая морская..
Дата загрузки: 2024-10-01
Среди них серые и обыкновенные тюлени, популяции которых в последнее время активно увеличиваются. Здесь обитает почти 3000 серых тюленей и 600 обыкновенных.
В сотрудничестве с экологами из Зоологического общества Лондона пилоты Королевских ВВС поднялись в небо, проводя воздушные съёмки.[Ханна Маккормик, эколог]:
«Мы делаем фотографии сверху, а затем возвращаемся и анализируем эти фотографии, идентифицируем виды и подсчитываем общее количество особей».
Тем временем, часть команды использует камеры дальнего действия, чтобы снимать тюленей с воды. Так можно учесть тех особей, которые на момент аэрофотосъёмки находились под водой.
Такой комплексный подход позволяет более точно понять численность тюленей и их поведение в Темзе. Эти игривые, но пугливые существа – ключевые индикаторы здоровья экосистемы.
Будучи высшими хищниками, серые и обыкновенные тюлени помогают поддерживать баланс морской жизни, охотясь на рыбу и другие виды.
Их присутствие говорит о том, что здесь достаточно пищи, укрытия и пространства.
После эпидемии чумы среди нескольких видов тюленей их популяция понемногу восстанавливается. При этом их численность по непонятным причинам снова стала сокращаться с 2018 по 21 год. Специалисты по охране окружающей среды до сих пор не знают, почему.[Ханна Маккормик, эколог]:
«Их численность сократилась с 1000 примерно до 600-700 особей. Мы не знаем, что вызвало это снижение. Но поскольку численность остаётся довольно стабильной с 2021 года, мы надеемся, что снижение не продолжится. Именно поэтому наш постоянный мониторинг очень важен».
После Второй мировой Темзу объявили биологически мёртвой. Она была настолько загрязнена, что в ней с трудом выживала даже рыба. Однако десятилетия усилий по очистке привели к тому, что сейчас в реке живут тюлени и морские свиньи, а иногда заплывают и киты.
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