Экологи подсчитали популяцию тюленей в устье Темзы

Устье реки Темзы – это не только обширная сеть водных путей, но и чрезвычайно оживлённая морская..

Устье реки Темзы – это не только обширная сеть водных путей, но и чрезвычайно оживлённая морская среда, где обитают некоторые самые знаковые дикие животные Великобритании.

Среди них серые и обыкновенные тюлени, популяции которых в последнее время активно увеличиваются. Здесь обитает почти 3000 серых тюленей и 600 обыкновенных.

В сотрудничестве с экологами из Зоологического общества Лондона пилоты Королевских ВВС поднялись в небо, проводя воздушные съёмки.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ханна Маккормик, эколог]:

«Мы делаем фотографии сверху, а затем возвращаемся и анализируем эти фотографии, идентифицируем виды и подсчитываем общее количество особей».

Тем временем, часть команды использует камеры дальнего действия, чтобы снимать тюленей с воды. Так можно учесть тех особей, которые на момент аэрофотосъёмки находились под водой.

Такой комплексный подход позволяет более точно понять численность тюленей и их поведение в Темзе. Эти игривые, но пугливые существа – ключевые индикаторы здоровья экосистемы.

Будучи высшими хищниками, серые и обыкновенные тюлени помогают поддерживать баланс морской жизни, охотясь на рыбу и другие виды.

Их присутствие говорит о том, что здесь достаточно пищи, укрытия и пространства.

После эпидемии чумы среди нескольких видов тюленей их популяция понемногу восстанавливается. При этом их численность по непонятным причинам снова стала сокращаться с 2018 по 21 год. Специалисты по охране окружающей среды до сих пор не знают, почему.

[Ханна Маккормик, эколог]:«Их численность сократилась с 1000 примерно до 600-700 особей. Мы не знаем, что вызвало это снижение. Но поскольку численность остаётся довольно стабильной с 2021 года, мы надеемся, что снижение не продолжится. Именно поэтому наш постоянный мониторинг очень важен».

После Второй мировой Темзу объявили биологически мёртвой. Она была настолько загрязнена, что в ней с трудом выживала даже рыба. Однако десятилетия усилий по очистке привели к тому, что сейчас в реке живут тюлени и морские свиньи, а иногда заплывают и киты.

Короткая ссылка на эту страницу: