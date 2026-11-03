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100 лет спустя: цирковые трюки легендарного Гудини оживают на сцене в Будапеште

100 лет спустя: цирковые трюки легендарного Гудини оживают на сцене в Будапеште

Знаменитые трюки Гарри Гудини воссоздали на цирковой арене в Будапеште. Новая постановка посвящена легендарному иллюзионисту, ушедшему..

Дата загрузки: 2026-11-04

100 лет спустя: цирковые трюки легендарного Гудини оживают на сцене в Будапеште

Знаменитые трюки Гарри Гудини воссоздали на цирковой арене в Будапеште. Новая постановка посвящена легендарному иллюзионисту, ушедшему из жизни 100 лет назад.

Представление объединяет элементы театра, танца и акробатики. По замыслу режиссёра, жена Гудини просит древнегреческую богиню Персефону вернуть мужа из мира мёртвых. Тот оказывается рядом с женой, но постепенно понимает, что хочет остаться по ту сторону.

[Ласло Магач, режиссёр спектакля]:
«Она возвращает его к себе на два часа — именно столько длится представление. За эти два часа Гудини осознает, что «тот свет» — это место, где он чувствует себя комфортно. А Бесс понимает: любить – значит иногда уметь отпустить человека».

Во время представления воспроизводят самые знаменитые номера Гудини: освобождение из резервуара с водой, молочного бидона и смирительной рубашки.

[Дэвид Мерлини, артист цирка]:
«Мой подход к воссозданию трюков Гудини — это своего рода современная интерпретация. Конечно, Гудини – ключевая фигура, отправная точка, но я стараюсь придать происходящему более актуальное, современное звучание. Не хочу раскрывать секреты, но некоторые мои трюки органично вплетены в канву представления».

Режиссёр спектакля называет Гудини одним из первых мастеров саморекламы, который умел привлекать внимание публики и собирать полные залы.

Гудини, урождённый Эрик Вайс, появился на свет в 1874 году в еврейской семье в Будапеште. Позже с родителями эмигрировал в США, где прославился своей способностью выбираться из любых оков, цепей и самых сложных ловушек.

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